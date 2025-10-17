◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日午前７時８分開始予定）、２連勝で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。３連勝に導く２試合連続安打、８試合ぶりの本塁打に期待がかかる。

ドジャースはレギュラーシーズンで６戦全敗だったブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第１、２戦で敵地ながら２連勝。１４日（同１５日）の第２戦では山本由伸投手（２７）が９回３安打１失点で、日本人投手としては初めてポストシーズンで完投した。

打撃で苦しんでいた大谷も少しずつ復調への光が見えてきている。６日（同７日）の地区シリーズ第２戦、敵地・フィリーズ戦の４打席目で右前適時打を放ってから、３試合、今季ワースト１９打席連続無安打とブレーキだったが、１４日（同１５日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦、敵地・ブルワーズ戦の４打席目に右前適時打を放ち、４試合、２０打席ぶりの安打をマークした。

前日１５日（同１６日）には今季の開幕後では初めてフリー打撃を敢行。推定飛距離１５０メートルの特大弾など３２スイングで１４本が柵越えと復調へ快音を響かせた。会見では「しっかりした打席をまずは送れるように、打席のクオリティーを高めていくというのがまず１番最初にやるべきこと」と静かに闘志を燃やしていた。

ブルワーズの先発は左腕のアシュビー。オープナーとしての起用が見込まれる。大谷はレギュラーシーズンで３打席で２打数２安打１四球。ポストシーズンでも第１戦で四球を選び、第２戦でも７回１死三塁の４打席目に対戦し、４試合、２０打席ぶりの安打となる右前適時打を放ち、これまで全５打席で出塁している。２番手には今年７月に本塁打を放った本来は先発で今季１１勝左腕のキンタナが上がる見込みだ。

あす１７日（同１８日）の第４戦では先発予定の大谷。自身の登板試合で突破を決めるべく、「現時点では第４戦の先発と、まずは明日の第３戦のしっかりオフェンス面ですね、そこをまずしっかりフォーカスして臨みたいなとは思ってる」と前日１５日（同１６日）に口にしていた大谷。この日はバットでチームを勝利に導く活躍が期待される。

◆大谷の今ポストシーズンの成績（３４打数５安打、２本塁打６打点、打率・１４７、１登板１勝無敗で防御率４・５０）

▽ワイルドカードシリーズ＝レッズ戦（２勝無敗）

（１）５―２―２（右本１、見三振、空三振、右本２、見三振）

（２）４―１―１（一ゴ、二ゴ、右飛、右安１、敬遠四球）

※９打数３安打、２本塁打４打点、打率・３３３

▽地区シリーズ＝フィリーズ戦（３勝１敗）

（１）４―０（空三振、見三振、見三振、見三振、四球）、６回３安打３失点、９奪三振＝勝利投手

（２）５―１―１（見三振、二ゴ、一ゴ、右安１、空三振）

（３）５―０ （左飛、一ゴ、空三振、左飛、右飛）

（４）４―０ （三邪飛、三ゴ失、空三振、敬遠四球、見三振）

※１８打数１安打１打点、打率・０５６

▽リーグ優勝決定シリーズ＝ブルワーズ戦（２勝無敗）

（１）２―０（四球、左飛、敬遠四球、一ゴ、敬遠四球）

（２）５―１―１（空三振、右直、空三振、右安１、空三振）

※７打数１安打１打点、打率・１４３