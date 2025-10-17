NY株式16日（NY時間14:21）（日本時間03:21）
ダウ平均　　　45855.64（-397.67　-0.86%）
ナスダック　　　22451.27（-218.81　-0.97%）
CME日経平均先物　48070（大証終比：-360　-0.75%）

欧州株式16日終値
英FT100　 9436.09（+11.34　+0.12%）
独DAX　 24272.19（+90.82　+0.38%）
仏CAC40　 8188.59（+111.59　+1.38%）

米国債利回り
2年債　 　3.420（-0.077）
10年債　 　3.975（-0.054）
30年債　 　4.587（-0.038）
期待インフレ率　 　2.272（-0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.570（-0.001）
英　国　　4.501（-0.042）
カナダ　　3.082（-0.041）
豪　州　　4.152（-0.064）
日　本　　1.653（+0.006）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.30（-0.97　-1.66%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4303.60（+102.00　+2.43%）

ビットコイン（ドル）
107984.94（-3192.11　-2.87%）
（円建・参考値）
1622万9057円（-479742　-2.87%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ