ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３９７ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式16日（NY時間14:21）（日本時間03:21）
ダウ平均 45855.64（-397.67 -0.86%）
ナスダック 22451.27（-218.81 -0.97%）
CME日経平均先物 48070（大証終比：-360 -0.75%）
欧州株式16日終値
英FT100 9436.09（+11.34 +0.12%）
独DAX 24272.19（+90.82 +0.38%）
仏CAC40 8188.59（+111.59 +1.38%）
米国債利回り
2年債 3.420（-0.077）
10年債 3.975（-0.054）
30年債 4.587（-0.038）
期待インフレ率 2.272（-0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.570（-0.001）
英 国 4.501（-0.042）
カナダ 3.082（-0.041）
豪 州 4.152（-0.064）
日 本 1.653（+0.006）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.30（-0.97 -1.66%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4303.60（+102.00 +2.43%）
ビットコイン（ドル）
107984.94（-3192.11 -2.87%）
（円建・参考値）
1622万9057円（-479742 -2.87%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
