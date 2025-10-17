◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャースのマーク・プライアー投手コーチ（４５）が１６日（日本時間１７日）、２連勝で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦前に会見に出席した。

プライアー投手コーチはナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の佐々木朗希投手（２３）の初のリリーフ失敗に言及。「今現在、リリーフ陣全体、特に彼（朗希）には負担がかかっている。フィラデルフィアでの投球は圧巻だった。そこから２、３日で登板して同じようなパフォーマンスを見せるというのは、難しい。それは（ブルワーズ守護神の）メギルでもだ。決して悪い投球ではなかった。まだリリーフ投手としての流れを模索しているところだ」とかばい、信頼が変わらないことを口にした。

９月中旬にリリーフに転向した朗希。これまで救援経験はほぼなかったが、マイナー、メジャーのレギュラーシーズンで２度ずつリリーフ登板しただけで、ポストシーズンに突入し、チームのブルペン陣が不安を残していたことから抑えにも抜てきされた。

フィリーズとの地区シリーズでは第１戦で２点差の９回に登板して日米通じて初セーブをマークすると、第２戦では１点差の２死一、三塁で登板して試合を締めくくり２試合連続セーブ。２勝１敗と王手をかけた第４戦では８回から登板して３イニングを無安打無失点の１人の走者も出さない完全投球を見せて、チームを突破に導いた。

だが、リーグ優勝決定シリーズ第１戦では、２点リードの９回にマウンドに上がるも、２アウトを奪ったが、２四球と１安打で１点を失って降板。マイナーを含めて９度目のリリーフ登板で初めて失点し、救援失敗に終わった。それでも代わったトライネンが試合を締めてホールドが記録された。