（NY時間13:54）（日本時間02:54）
オラクル＜ORCL＞　318.69（+15.07　+4.96%）

　オラクル＜ORCL＞が上昇。同社がＡＩインフラ事業に関する利益率の見通しを示し、この新規事業の採算性に対するウォール街の懸念を和らげた。同社はラスベガスで開催した投資家向け説明会で、売上高６００億ドル規模のＡＩインフラプロジェクトでは、粗利益率が３５％に達する見込みだと述べている。

　この発表を受けて、同社株と同様にＡＩインフラを手掛けるコアウィーブ＜CRWV＞の株価も急伸。

　オラクルは、オープンＡＩやメタ＜META＞、マスク氏率いるｘＡＩといった、顧客向けにＡＩデータセンターを構築する大型契約を相次いで締結している。こうした契約により企業価値は押し上げられてきたが、投資家の間ではこれらの収益性に対する懸念が残っていた。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美