オラクルが上昇 ＡＩインフラ事業の利益率の見通しを示し、懸念和らぐ＝米国株個別

（NY時間13:54）（日本時間02:54）

オラクル＜ORCL＞ 318.69（+15.07 +4.96%）



オラクル＜ORCL＞が上昇。同社がＡＩインフラ事業に関する利益率の見通しを示し、この新規事業の採算性に対するウォール街の懸念を和らげた。同社はラスベガスで開催した投資家向け説明会で、売上高６００億ドル規模のＡＩインフラプロジェクトでは、粗利益率が３５％に達する見込みだと述べている。



この発表を受けて、同社株と同様にＡＩインフラを手掛けるコアウィーブ＜CRWV＞の株価も急伸。



オラクルは、オープンＡＩやメタ＜META＞、マスク氏率いるｘＡＩといった、顧客向けにＡＩデータセンターを構築する大型契約を相次いで締結している。こうした契約により企業価値は押し上げられてきたが、投資家の間ではこれらの収益性に対する懸念が残っていた。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

