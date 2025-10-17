「やばい、全然服買ってない、、」→【GU × rokh】の「着回し力100点ワンピ」で解決♡

待望の【GU（ジーユー】× 【rokh（ロク）】のコラボアイテム第三弾が登場。今年らしいムードをまとった新作アイテムは早くも大きな話題に。そこで今回は、秋冬のスタイルに今すぐ取り入れたいコラボワンピをピックアップ！ 着回し力抜群で、ぐっと冷えてきて秋らしくなってきたこの時期はもちろん、本格的な冬まで大活躍しそう。スタッフさんの最旬スタイリングもあわせてご紹介するので、参考にして秋冬コーデを楽しんで。

可憐なのにモードな雰囲気が漂うワンピ

【GU】「2ピースシャツミニワンピースセット by rokh」\4,990（税込）

シャツドレスとシフォン素材のワンピのレイヤードアイテムは、それぞれでも使えて着こなしの幅が広がりそう。バレエコアを彷彿とさせる今っぽいミニ丈のワンピを、端正な雰囲気のシャツとレイヤードすることで上品な雰囲気に。袖のボタンをあけると深めのスリットのようなデザインになり、かわいらしさの中に大人の抜け感をプラス。タイトなリブニットをインナーとして合わせるとモードな雰囲気にも仕上がります。

スポーティなスタイルにも合わせやすい

きれいめな印象に傾きやすいネイビーに、ブラウンの小物を合わせてカジュアルダウンすることで秋冬らしいスポーティコーデに。メンズライクな厚底のレースアップブーツは、ワンピのフレアシルエットとのバランスもGOOD。あたたかみのある素材なので、コーデュロイやスエード素材のアイテムとの相性も抜群です。きちんとしつつもラフに見せたい秋の行楽シーズンの着こなしにもおすすめ。

グッドガールな膝丈ワンピ

【GU】「2ピースニットミニワンピース by rokh」\4,990（税込）

襟付きニットとキャミワンピのレイヤードでグッドガールな着こなしに。Aラインのキャミワンピは女性らしいシルエットながら、身体のラインを拾いにくいのが嬉しいポイント。襟付きニットはダイヤ風の柄で、1枚で着てもコーデの主役になりそうな予感。膝が程よく出る大人も取り入れやすい丈で、ロングブーツを合わせるとさりげなくスタイルアップも狙えそう。

秋冬の定番コーデに重ねるだけでおしゃれに

スタッフのYuraさんはキャミワンピを使った、今の気候にぴったりなコーデを披露。万能なあまりマンネリ化しやすい秋冬のハイネック × ジーンズの着こなしにイエローのキャミワンピを重ねることで、シンプルなのにおしゃれなスタイリングが完成。今年はワイドすぎないフレアジーンズとのレイヤードが気分。上品さを残しつつもトレンドをおさえたコーデに仕上がっています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Momo.S