荒牧慶彦企画・プロデュース舞台「Stray Cityシリーズ」第3弾、キャスト勢ぞろいのビジュアル解禁 公演情報も発表
荒牧慶彦が企画・プロデュースする舞台「Stray Cityシリーズ」の「Clubキャッテリア」の第3弾、『Stray Cityシリーズ「Club キャッテリア」〜ドッグマフィアの襲来〜』より、キャスト勢ぞろいのビジュアルのほか、公演情報が解禁。東京・シアターHにて2026年1月8〜18日、梅田芸術劇場シアター・ドラマシテにて同年1月22〜25日に上演される。
【写真】“ラグドール”荒牧慶彦、“ベンガル”福澤侑ら「Club キャッテリア」キャスト陣
荒牧が企画・プロデュースを手掛け、猫の世界のホストクラブの物語を舞台化した「Stray Cityシリーズ」。2023年5月に第一弾『Club キャッテリア』、2024年8月に第2弾『Clubドーシャ』を上演、このたびシリーズ第3弾が上演される。
脚本は、これまでのシリーズを担当したお笑い芸人の賀屋壮也（かが屋)と、末原拓馬が務め、演出には、今回キャストとしても初出演する植田圭輔が決定。作品に新しい風を吹き込む。音楽を担当するのは、これまでもキャッチーな楽曲で観客を魅了してきた廣野凌大が続投。振付は、Fantasy Musical「バースデー」や数々のアーティストの振り付けを手掛ける
REX（福澤侑 Daiki 皇希）が担当し、圧倒的な表現力で作品の世界観を創り上げる。
出演は、これまでのシリーズに続き、荒牧慶彦、田中涼星、福澤侑、泰江和明、持田悠生が続投。そして、日本テレビで放送された『キャッテリア THE TV』で配役が決定した、植田圭輔、北川尚弥、田淵累生、岩崎悠雅、塩田一期、寺山武志、赤澤燈が新キャストとして加わり、総勢12名で新たな物語を届ける。
本作では、猫×ホストの世界“カブキマチ”に犬のマフィアが襲来。物語の主人公は、福澤扮する「Club キャッテリア」のベンガル。ドックマフィアと対立する「Club キャッテリア」「ギャラクシーMAO」のホストたちによる抗争を描く。
なお、本作は二部構成にて上演。一部は本編、二部はライブパートを届ける。
さらに、来場者・回替わり特典として「スペシャルホスト＆マフィア名刺カード」を1公演につき1枚プレゼント（公演ごとに配布キャストが異なる）。
スペシャルゲストとして、ラガマフィン役で立花裕大が2026年1月9日18時公演に、スコティッシュ役で廣野凌大が同年1月8日18自公演に出演。一夜限りの特別な公演を楽しみたい。
出演者のファンクラブ会員のみを対象とした限定公演も実施。限定公演だけのカーテンコールを実施する（動画や写真撮影、SNSの投稿も可能）。対象は、2026年1月10日17時／1月12日17時／1月15日18時／1月22日18時公演。
舞台『Stray Cityシリーズ「Club キャッテリア」〜ドッグマフィアの襲来〜』は、東京・シアターHにて2026年1月8〜18日、梅田芸術劇場シアター・ドラマシテにて同年1月22〜25日上演。
脚本の賀屋壮也（かが屋）、末原拓馬（劇団おぼんろ）、演出の植田圭輔、企画・プロデュースの荒牧慶彦のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■脚本：賀屋壮也（かが屋）
脚本を担当しました、かが屋の賀屋です！ キャッテリアも第三弾となりました！ ここまで続けられたのはお客様のお陰の他ありません。本当にありがとうございます！
さて、今回は新キャラが多い！ ドッグまで出てきちゃう！とのことでてんやわんやでわんわんにゃあにゃあな楽しい脚本が出来上がったと思います！
既存メンバーと新メンバーがどう科学反応していくのか楽しみでしょうがありません！ 皆様、是非お楽しみに！
■脚本：末原拓馬（おぼんろ）
どんな華やかな世界にも、心の奥底には小さな孤独が眠っている。
そこに灯をともすような物語が生まれるよう、言葉の力で支えたいと思っています。
3年目を迎える本作には、積み重ねてきた時間と、それでも変わらない想いが息づいています。それぞれの小さな動物たちの生き方が、あなた自身の優しさや痛みに触れ、少しでも心をあたためる光となりますように。
■演出：植田圭輔
このたび、Stray Cityシリーズ最新作にて演出と出演を務めさせていただくことになりました。
舞台は「カブキマチ」。猫のホストと犬のマフィアが繰り広げる、愛と欲望が渦巻く物語です。
シリーズとして創り上げてきたStray Cityシリーズに、演出家として途中参戦なので、これまでの歴史を大事に自分らしさを混ぜて世界観を鮮やかに立ち上げたいと思ってます。笑いとスリル、そして胸を突き動かす瞬間をお届けできれば幸いです。
そして役者としても、いい刺激であれるよう務めます。観客の皆さまが、劇場を出たあとも心のどこかに余韻を抱き続けられるような時間をつくれたら幸いです。
■企画・プロデュース：荒牧慶彦
Stray Cityシリーズも3作目となりました。「シリーズ」と銘打っただけのところまで来ましたね。これも、「キャッテリア」を楽しんでくださっている皆様のおかげです。本当に嬉しいです。従来のキャスト達も、新たなキャスト達も混じり合い今作もとても煌びやかで楽しい空間を作りたいと思っております。
今作は猫ちゃんだけでなく、わんちゃんも出ます。ドッグマフィアです。キャッテリアがあるカブキマチにドッグマフィアが乗り込んで来ます。猫ちゃんとわんちゃんの抗争、お楽しみに。
