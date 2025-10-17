◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ブルワーズは１６日（日本時間１７日）、２連敗で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の敵地・ドジャース戦でアーロン・アシュビー投手（２７）が先発すると発表した。

アシュビーは、今季自己最多４３試合で登板した本来は救援の左腕。ポストシーズンでもここまで７試合に登板して防御率４・２６をマークしている。「オープナー」としての先発もレギュラーシーズンでは８月の１度だけだったが、ポストシーズンでは早くも３度目となる。

ドジャース戦は、第１戦以来、中２日で先発。同試合では先頭の大谷翔平投手（３１）に四球を与えたが、後続を打ち取って１回無安打無失点で、２回からは本来は先発のプリースターがマウンドに上がった。１番打者が左打者の大谷であることから、再びアシュビーを起用することになった模様だ。２番手では本来は先発の左腕・キンタナがマウンドに上がることになりそうだ。

大谷はアシュビーに対し、レギュラーシーズンで３打席で２打数２安打１四球。ポストシーズンでも第１戦で四球を選び、第２戦でも７回１死三塁の４打席目に対戦し、４試合、２０打席ぶりの安打となる右前適時打を放った。

今季１１勝の左腕・キンタナに対しては、今年７月２０日（同２１日）に対戦した際に左翼へ本塁打を放つなど、５打数１安打。左腕がメッツに所属していた昨年のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦でも対戦し、大谷は先頭打者本塁打を放った。