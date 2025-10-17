NY株式16日（NY時間13:27）（日本時間02:27）
ダウ平均　　　46132.21（-121.10　-0.26%）
ナスダック　　　22643.99（-26.09　-0.12%）
CME日経平均先物　48230（大証終比：-200　-0.42%）

欧州株式16日終値
英FT100　 9436.09（+11.34　+0.12%）
独DAX　 24272.19（+90.82　+0.38%）
仏CAC40　 8188.59（+111.59　+1.38%）

米国債利回り
2年債　 　3.435（-0.063）
10年債　 　3.984（-0.044）
30年債　 　4.594（-0.032）
期待インフレ率　 　2.284（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.570（-0.001）
英　国　　4.501（-0.042）
カナダ　　3.087（-0.036）
豪　州　　4.152（-0.064）
日　本　　1.653（+0.006）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.53（-0.74　-1.27%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4307.00（+105.40　+2.51%）

ビットコイン（ドル）
108698.00（-2479.05　-2.23%）
（円建・参考値）
1634万2744円（-372725　-2.23%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ