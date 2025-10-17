ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１２１ドル安 ナスダックも下げ渋るもマイナス圏
NY株式16日（NY時間13:27）（日本時間02:27）
ダウ平均 46132.21（-121.10 -0.26%）
ナスダック 22643.99（-26.09 -0.12%）
CME日経平均先物 48230（大証終比：-200 -0.42%）
欧州株式16日終値
英FT100 9436.09（+11.34 +0.12%）
独DAX 24272.19（+90.82 +0.38%）
仏CAC40 8188.59（+111.59 +1.38%）
米国債利回り
2年債 3.435（-0.063）
10年債 3.984（-0.044）
30年債 4.594（-0.032）
期待インフレ率 2.284（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.570（-0.001）
英 国 4.501（-0.042）
カナダ 3.087（-0.036）
豪 州 4.152（-0.064）
日 本 1.653（+0.006）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.53（-0.74 -1.27%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4307.00（+105.40 +2.51%）
ビットコイン（ドル）
108698.00（-2479.05 -2.23%）
（円建・参考値）
1634万2744円（-372725 -2.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
