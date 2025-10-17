ダウ平均は下げに転じる ＡＩ関連頼みになっている点に警鐘も＝米国株序盤
NY株式16日（NY時間12:34）（日本時間01:34）
ダウ平均 45948.50（-304.81 -0.66%）
ナスダック 22514.75（-155.33 -0.69%）
CME日経平均先物 48240（大証終比：-190 -0.39%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は下げに転じている。序盤はＩＴ・ハイテク株の買いが先行し上昇して始まったものの、上値での戻り売り圧力も強まり出しているようだ。
今週の大手銀の好決算や、ハイテク企業による堅調な売上高見通しが相次ぎ、投資家の関心は最近激化していた米中貿易摩擦から企業業績へと移っている。
本日はエヌビディア＜NVDA＞やブロードコム＜AVGO＞が上昇し、ナスダックをサポートしていたが、ナスダックも下げに転じた。両社のチップを製造する台湾ＴＳＭＣ＜TSM＞が、通期の売上高見通しを上方修正したことが好感されている。
ＴＳＭＣは従来の約３０％増から３０％台半ばの増収へ上方修正した。年内に最大４２０億ドルの設備投資を行う計画を再確認した上で、第３四半期の利益が約４０％増加したと報告したことがフォローとなった。
また、セールスフォース＜CRM＞が２０３０年に売上高６００億ドル超を目指すとの長期見通しを発表したことも好感されている。同社はダウ採用銘柄。
ただ、ストラテジストは、市場がＡＩ関連銘柄頼みになっている点に警鐘を鳴らしている。「Ｓ＆Ｐ５００企業のうち、上昇トレンドにある銘柄の数は依然として下落銘柄を上回っているものの、その差は縮小しており、市場の基盤にひびが入り始めている」と述べている。「これらのひびは市場参加の裾野拡大によって修復可能だが、一部の支配的銘柄に集中している高偏在リスクを浮き彫りにしている」とも付け加えた。
今週は堅調な値動きが続く一方、ボラティリティも上昇している。米中間で報復的な貿易措置が応酬されているため。恐怖指数と呼ばれるＶＩＸは前日の取引を２０．６で終了し、本日は２０前後で推移している。ＶＩＸの意識される基準は２０とされている。
トランプ大統領は先週、中国がレアアースの輸出規制を強化したことへの報復として、中国からの輸入品すべてに１００％の追加関税を課すと警告。その後、一時的にトーンは落としているが、再び中国への食用油輸出禁止を検討すると発言し緊張が再燃している。
さらに、米政府機関閉鎖も３週目に突入しており、重要な米経済指標の発表が停止中。労働市場への懸念、関税が消費者に与える影響、高金利環境、そして歴史的な株価高水準といった要因が重なる中で、投資家は十分な情報を得られない状況が続いている。
損保のトラベラーズ＜TRV＞が下落。取引開始前に７－９月期決算（第３四半期）を発表し、正味保険料収入が予想を下回ったことが嫌気されている。
ユナイテッド航空＜UAL＞が決算を受け下落。好決算ではあったものの、プレミアムシートを含め、需要が飽和状態に達しつつある兆候が見られるとの指摘が出ていた。
トラック輸送のＪＢハント・トランスポート・サービシズ＜JBHT＞が決算を受け大幅高。前日引け後に７－９月期決算（第３四半期）を発表し、売上高は減収だったものの、１株利益は予想を上回った。コスト削減が奏功した。
ＨＰエンタープライズ＜HPE＞が下落。前日引け後にガイダンスを公表し、予想を下回る２０２６年度の１株利益とフリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）の見通しを示した。ＡＩ時代における利益率の圧迫を要因に挙げている。
