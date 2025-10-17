　17日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比310円安の4万8120円と急落。日経平均株価の現物終値4万8277.74円に対しては157.74円安。出来高は9523枚となっている。

　TOPIX先物期近は3196ポイントと前日比13.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.42ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48120　　　　　-310　　　　9523
日経225mini 　　　　　　 48120　　　　　-300　　　177198
TOPIX先物 　　　　　　　　3196　　　　 -13.5　　　　9098
JPX日経400先物　　　　　 28815　　　　　-140　　　　1072
グロース指数先物　　　　　 723　　　　　　+2　　　　 704
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース