日経225先物：17日2時＝310円安、4万8120円
17日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比310円安の4万8120円と急落。日経平均株価の現物終値4万8277.74円に対しては157.74円安。出来高は9523枚となっている。
TOPIX先物期近は3196ポイントと前日比13.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.42ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48120 -310 9523
日経225mini 48120 -300 177198
TOPIX先物 3196 -13.5 9098
JPX日経400先物 28815 -140 1072
グロース指数先物 723 +2 704
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
