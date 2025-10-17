MBSドラマ特区『死ぬまでバズってろ！！』で主演を務める与田祐希と、共演する櫻井海音が、ドラマの見どころや撮影の裏側を語るインタビューコメントが到着した。

ふせでぃによる同名漫画をドラマ化する本作は、現代のSNS社会を舞台に描くインターネットサスペンス。『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系）などの政池洋佑らが脚本を手がけ、『青野くんに触りたいから死にたい』（WOWOW）などの戸塚寛人らが監督を務める。

パスタ屋でアルバイトをしながら生計をたてる26歳フリーターの浅野加菜子（与田祐希）。彼女の人生は、偶然撮影したひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで、一夜にして激変する。鳴りやまない賞賛と“いいね”の通知、リポストの数々。メディアに取り扱われ、初めて味わう快感に溺れた加菜子は、より過激な“正義”を振りかざす告発系インフルエンサー・タパ子へと変貌。バズるためなら手段を選ばないその行動は、彼女の倫理観を少しずつ麻痺させていく。しかし、行き過ぎた正義は新たな憎悪を生み、いつしか彼女は匿名の中傷や批判に晒されるようになり、気づけばタパ子自身が恐ろしい復讐劇の渦中に……。

与田は自身の役に対する印象として「最初は、『自分とは離れている部分が多い役だな』と思いました」とコメント。「この作品で私のイメージが変わる人は変わるだろうし、すごく挑戦的な役」と語った。

一方、櫻井は役に対して「渡辺は真面目で、ピュアで、しっかりしていて、“全部が僕だなぁ”という感覚です。……いや、冗談ですよ！（笑）」とコメントし、それに対して与田は「よかったぁ。ツッコもうかなと思ったけど、真面目に言ってたらかわいそうかなって（笑）」と話した。

第1話の注目ポイントや、TVerで何度も観てほしいおすすめのシーンに関して、与田と櫻井は出会いのシーンを振り返り、「あんな出会いがあるんだ」ということも含めて面白かったです」、「『ああいう出会いからでも、関係性って発展していくんだ』という面白さはありますね」とそれぞれコメントした。

与田祐希（浅野加菜子役）＆櫻井海音（渡辺優斗役）コメント役を演じるにあたって意識していることや、自身との共通点与田：最初は、「自分とは離れている部分が多い役だな」と思いました。加菜子はとにかく人との距離感が近くて、感情の起伏も激しいんです。そういうシーンでは、普段心の内に秘めているものをすべて解放して、大胆な女性になることを意識して演じています。すっごく刺激的（な役）です。もちろん“いい意味で”ですけど、夜寝る前に「これ、大丈夫か？」とたまに思います（笑）。この作品で私のイメージが変わる人は変わるだろうし、すごく挑戦的な役なので、放送されるのが楽しみでもあり、ドキドキでもありますね。

櫻井：渡辺は真面目で、ピュアで、しっかりしていて、“全部が僕だなぁ”という感覚です。いや、冗談ですよ！（笑）。

与田：よかったぁ。ツッコもうかなと思ったけど、真面目に言ってたらかわいそうかなって（笑）。

櫻井：たしかにね（笑）。実際には自分と全然違うというか、すごくかわいげがある役で。このかわいらしさをどうやったら引き出せるか、ということは常にチャレンジしながらやっていますね。

具体的に、かわいらしさを出すためにやっていること櫻井：目の開き方や挙動を、いちいちオーバーにしてみたりしています。

与田：めっちゃかわいいんですよ。動物を見ているようなかわいさがあって、「渡辺かわいい！」と（心の中で）何回か思っていました。

櫻井：ありがとうございます！

撮影に入って、「これはバズりそうだな」と思ったエピソード櫻井：餃子の差し入れでしょう。

与田：そんなにうれしかった!?

櫻井：亀戸の方で撮影していた時に、「亀戸餃子が有名だ」とメイクさんから聞いて。そうしたら与田さんが、みんなの分を差し入れしてくださったんです。

与田：私が食べたかっただけなんですけどね。「餃子食べに行きましょう！」と、マネージャーさんを無理やり連れて行きました（笑）。櫻井さんはすごく喜んでくれて、本当に少年のようなキラキラした目で「餃子あるのぉ!?」って。そういう部分もかわいいな、と思いましたね。

櫻井：本当においしかったし、スタッフの皆さんもすごく喜んでいました。ただ、その次のシーンの撮影現場は、すごく餃子臭かったです（笑）。

与田：香ばしかったね（笑）。

第1話の注目ポイントや、TVerで何度も見てほしいおすすめのシーン与田：第1話は挑戦的というか、インパクト強めのシーンがありますね。

櫻井：出会いのシーンはそうだよね。

与田：まだ撮影2日目くらいだったので、渡辺との距離感を監督に相談したら、「グイグイ行け！」と言われたんです。私的にはグイグイ行ってるつもりだったけど、「もっと行ける、もっと行ける」と。でも、「あんな出会いがあるんだ」ということも含めて面白かったです。

櫻井：あそこから仲良くなっていくというか、渡辺は惹かれるのか、惹かれないのか……というところですけど、「ああいう出会いからでも、関係性って発展していくんだ」という面白さはありますね。だって、警察官とインフルエンサーですよ？

与田：初対面なのに、あの距離感でしゃべることができるタパ子がすごいなと思うので、ぜひご覧ください！

（文＝リアルサウンド編集部）