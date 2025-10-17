NY株式16日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均　　　46230.53（-22.78　-0.05%）
ナスダック　　　22710.28（+40.20　+0.18%）
CME日経平均先物　48300（大証終比：-130　-0.27%）

欧州株式16日GMT16:06
英FT100　 9436.09（+11.34　+0.12%）
独DAX　 24272.19（+90.82　+0.38%）
仏CAC40　 8188.59（+111.59　+1.38%）

米国債利回り
2年債　 　3.470（-0.027）
10年債　 　4.017（-0.012）
30年債　 　4.615（-0.011）
期待インフレ率　 　2.301（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.570（-0.001）
英　国　　4.501（-0.042）
カナダ　　3.095（-0.028）
豪　州　　4.152（-0.064）
日　本　　1.653（+0.006）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.44（+0.17　+0.29%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4291.00（+89.40　+2.13%）

ビットコイン（ドル）
108720.63（-2456.42　-2.21%）
（円建・参考値）
1639万2897円（-370379　-2.21%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ