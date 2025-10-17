ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックは伸び悩むもプラス圏は維持
NY株式16日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均 46230.53（-22.78 -0.05%）
ナスダック 22710.28（+40.20 +0.18%）
CME日経平均先物 48300（大証終比：-130 -0.27%）
欧州株式16日GMT16:06
英FT100 9436.09（+11.34 +0.12%）
独DAX 24272.19（+90.82 +0.38%）
仏CAC40 8188.59（+111.59 +1.38%）
米国債利回り
2年債 3.470（-0.027）
10年債 4.017（-0.012）
30年債 4.615（-0.011）
期待インフレ率 2.301（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.570（-0.001）
英 国 4.501（-0.042）
カナダ 3.095（-0.028）
豪 州 4.152（-0.064）
日 本 1.653（+0.006）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.44（+0.17 +0.29%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4291.00（+89.40 +2.13%）
ビットコイン（ドル）
108720.63（-2456.42 -2.21%）
（円建・参考値）
1639万2897円（-370379 -2.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
