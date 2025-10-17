16日、岩手県北上市の温泉旅館で、露天風呂を清掃していた従業員の男性が行方不明となりました。警察は、現場に複数の血痕があったことから、クマに襲われた可能性が高いとみて、付近を捜索しています。

原周太・テレビ岩手

「瀬美温泉の入り口です。こちらの道路を行った先に、瀬美温泉があるのですが、人がクマに襲われた可能性があり、警察が現在、通行止めをしています」

警察によりますと、16日午前11時15分ごろ、岩手県北上市の瀬美温泉で、「露天風呂の清掃をしていた60歳の男性従業員の姿が見えず、血痕のようなものがある」と警察に通報がありました。

警察官が駆け付けたところ、洗い場で直径50センチほどの血痕がありました。血痕は風呂の柵の下にも続いていて、引きずられたような跡も残されていました。

男性は、午前10時ごろから風呂の掃除を1人で行っていたということです。

警察は、男性がクマに襲われた可能性が高いとみています。一方、宿泊客は全員がチェックアウト済みです。

宿泊をキャンセルした男性

「（宿泊できず）残念です。各地方自治体が、早く対処するとか、そういう形をどんどんとったほうがいい」

瀬美温泉から西におよそ2キロの山林ではキノコ採りに入った男性がクマに襲われ今月8日に遺体で見つかっていますがクマは駆除されていません。

警察は、地元の猟友会などとともに行方不明の男性の捜索と、周辺での警戒を続けています。