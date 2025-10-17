◇セCSファイナルステージ第2戦 阪神5―3DeNA（2025年10月16日 甲子園）

「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ第2戦が16日に行われ、阪神は5―3でDeNAにサヨナラ勝ちした。森下翔太外野手（25）が延長10回にプロ初のサヨナラ弾。2戦連続のV打を含む4打数3安打2打点の強打に加え、走塁と守備でも好プレーを見せた。チームはアドバンテージを含む3勝0敗。23年以来2年ぶりの日本シリーズ進出に王手をかけた。

この男の勝負強さにもう誰も驚くことはない。森下が聖地・甲子園を2日連続でお祭り騒ぎにさせた。「ああいうスライダーの軌道で曲がってくるというのは昨日も対戦してイメージしていた」。3―3の延長10回無死一塁。佐々木の初球、外角スライダーに果敢にスイングを仕掛けた。

「良い感触はありました。風がいつもと違ったのでどうかなというのはありましたけど、良かったです」

鮮やかな放物線を描いた打球は、左中間席へ飛び込んだ。聖地の大歓声の中、ダイヤモンドを一周。本塁で歓喜のウオーターシャワーを一身に浴びると、声にならない雄叫びとともに藤川監督の胸へ飛び込んだ。

「こういう短期決戦でホームランを打つというのは会場の雰囲気を一気に変えることができる。重要なものなのかなと感じている」

前日に続く二夜連続のV打。無類の勝負強さを誇示し続ける男の躍動ぶりはバットだけではない。1点を追う6回無死に左前打で出塁すると、次打者・佐藤輝の3球目に捕手・山本が投球をはじく間に二塁を陥れた。1点劣勢の8回無死二、三塁では牧の右飛を捕球すると、本塁へのノーバウンド送球で突入を阻止。しびれる展開が続く中、走攻守全てで視線を独り占めした。

この日、地元・横浜から父・善文さんと母・ゆりさんを甲子園に招待した。23年の優勝旅行先では両親と食事はともにしたが、観光などは別行動。今回はひそかなプランがある。「今年は現地で一緒に観光でもしようかな。シーズン中とかは親孝行できる時間もあまりないので」。プロ3年目で心身ともに成長を遂げた孝行息子はプロ初どころか、人生初のサヨナラ弾を両親に届けた。

チームはアドバンテージを含めて無傷の3勝。過去の突破率が100％という吉兆データの中、日本シリーズ進出に王手をかけた。今季のCSは2試合で打率・714、1本塁打、3打点。通算でも25打数12安打の打率・480、3本塁打、7打点を誇る。「後ろにもいいバッターがいるので、その勢いのままがむしゃらにやっているだけです」。慢心はない。全力であと一勝をつかみにいく。（石崎 祥平）

○…阪神とソフトバンクがともにアドバンテージの1勝を含む3勝0敗で日本シリーズ進出に王手。過去、プレーオフ、CSで無傷の王手をかけた延べ24チームはすべて日本シリーズに進出しており、突破率は100％。17日の第3戦で両チームが勝って、ともに全勝進出なら史上初になる。

○…プレーオフ、CSのサヨナラ勝ちは前日15日のソフトバンクに続く20度目。阪神は23年のファイナルS第2戦以来2度目。

○…森下（神）が延長10回、左中間へサヨナラの2ラン。森下のサヨナラ本塁打はプロ入り初。プレーオフ、CSのサヨナラ本塁打は19年セのファーストS第2戦乙坂智（D）以来6年ぶり4本目で、25歳2カ月は乙坂の25歳9カ月を更新する最年少記録。

○…森下は新人の23年から3年連続でCS本塁打をマーク。プレーオフ、CSの連続シーズン本塁打の最長はデスパイネ（ロ、ソ）と中村晃（ソ）の5年があるが、新人から3年連続は森下が初めて。