◇セCSファイナルステージ第2戦 阪神5―3DeNA（2025年10月16日 甲子園）

【能見篤史 視点】見事な森下のサヨナラ本塁打だった。スイングに迷いがなく、さすがの勝負強さを発揮した。

試合の分岐点は8回だった。回またぎとなった湯浅が佐野に中前打、筒香に右二塁打を許し、無死二、三塁。ここで1点を追加されれば、延長サヨナラという劇的な展開にはなっていなかったと思う。

牧を右飛に仕留め、森下の肩でタッチアップを阻止した1アウトが大きかった。ここから山本が三ゴロ。リリーフした岩貞が石上を3球で空振り三振。大ピンチを0点でしのいだことが、その裏の同点につながる流れをつくった。DeNAが代打などを仕掛けてこなかったのも、勝負の伏線になった。

先発した才木は相手に粘られる中、投げた後に一塁側に倒れるフォームになり、シュート回転して球が弱くなった。カーブやスライダーの割合も少なく、追い込んでからが苦しい投球だったが、それでも5回3失点。試合は壊さなかったことが最後に生きた形になった。 （スポニチ本紙評論家）