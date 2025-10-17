◇セCSファイナルステージ第2戦 阪神5―3DeNA（2025年10月16日 甲子園）

感情がほとばしる。阪神・佐藤輝は一塁塁上でバンバンと手を叩き、叫び、右拳を振り上げた。2―3の8回1死一、二塁、一打同点の好機で4番が燃えた。伊勢が初球に投じた高めのフォークを振り抜くと、白球は鋭く一、二塁間へ。二塁走者・近本が風のようなベースランニングで生還し同点。引き分けでも“勝利”の虎を蘇生させる、値千金の一打だ。

「（展開的にも）良かったです。しっかり1球で、いいバッティングができたと思う」

快打の予兆は、直前の守備にあった。3番手・湯浅の2イニング目、佐野と筒香に連打を浴びて無死二、三塁のピンチを招いた。ここから牧、山本を右飛、三ゴロに斬り、代わった岩貞が石上を空振り三振。流れは一気に変わった。1死二、三塁では山本の三ゴロは佐藤輝が華麗に処理。捕手・坂本との挟殺で三塁走者の代走・神里を素早く刺し、2死一、二塁に局面を変えた。攻撃へのリズムを生む、鮮やかな堅守だった。

「もう、勝つつもりでみんなやったので、結果そう（勝利に）なって良かったです」

26歳のバットは初回からまばゆく光った。1死二、三塁から左翼線へポトリと落ちる先制の適時二塁打。22年ファーストS第3戦以来となるCSでの打点を挙げた。4回先頭の第2打席も右翼線二塁打。自身のCS初マルチ安打をクリアする快音で聖地を沸かせ、締めは8回、起死回生の同点打。過去4年出場したCSでは通算打率・163ながら、今年は同・500。40本塁打＆102打点を記録したシーズンの勢いは、今も確かに続いている。

「いやあ、シビれましたね！」。クラブハウスへと引き揚げる道すがら、日本シリーズ進出に王手をかける森下の劇弾に感激の表情を浮かべた。元気いっぱいの後輩に負けてはいられない。不動の4番が、2年ぶりの頂上決戦へと導くアーチをかける。 （八木 勇磨）