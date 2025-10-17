【今日の献立】2025年10月17日(金)「サバのピリ辛みそ煮」
サバのみそ煮は豆板醤を加えてピリ辛に。湯豆腐は煮たたせないのがポイント！
【主菜】サバのピリ辛みそ煮
定番のサバのみそ煮。ご飯に合うおかずです。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：300Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）サバ (切り身)2切れ
ゴボウ 1/2本 ショウガ 1/2片
酒 100ml
水 80ml
砂糖 大さじ1.5~2
みそ 大さじ1.5
豆板醤 少々
【下準備】サバは皮目に切り込みを入れる。たっぷりの熱湯にサバを1切れずつ入れて湯通しし、水に取ってヌメリをきれいに取り除く。
©Eレシピ
ゴボウはたわしできれいに水洗いし、すりこ木等で軽くたたき、長さ4cmに切る(太い場合は縦半分に切って下さい)。ショウガは皮ごときれいに洗い、薄切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 小鍋にゴボウ、サバを入れてショウガを散らし、酒、水を加えて強火にかける。
©Eレシピ
2. 煮たったら砂糖を加えて火を弱め、蓋をして6〜7分煮る。さらにみそを加え、蓋をして2〜3分煮る。
©Eレシピ
3. サバ、ゴボウを器に盛る。煮汁は豆板醤を加え、トロリとするまで少し煮詰めてかける。
©Eレシピ
辛いのが苦手な方やお子さんは豆板醤を控えて下さいね。
【副菜】ホウレン草とちくわの卵とじ
卵でとじることで優しい味わいに。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：172Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ホウレン草 1/2束
ニンジン 1/4本 ちくわ 3~4本 溶き卵 2個分
＜調味料＞
だし汁 100ml
酒 大さじ1/2
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1/2
しょうゆ 大さじ1
【下準備】ホウレン草は根元を切り落とし、長さ4〜5cmに切る。ニンジンは皮をむき、短冊切りにする。ちくわは縦半分に切り、さらに斜め切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にニンジン、ちくわ、＜調味料＞の材料を入れて中火で熱し、3〜4分煮る。
©Eレシピ
2. ホウレン草を加えてしんなりしたら、溶き卵を回し入れる。半熟状になったら火を止め、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】湯豆腐
だしは煮たたせないように、豆腐はゆっくり温めましょう。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：97Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）絹ごし豆腐 1丁
シメジ 1パック ＜だし＞
水 300ml
昆布 (10cm角)1枚
塩 小さじ1/2
酒 大さじ2
ポン酢しょうゆ 適量 ユズ皮 (すりおろし)適量 ネギ (刻み)適量
【下準備】絹ごし豆腐はサッと水にくぐらせ、大きめに切る。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜だし＞を作る。鍋に昆布と水を入れて中火にかけ、昆布のまわりにプクプク泡が出てきたら塩、酒を加える。
©Eレシピ
2. 絹ごし豆腐、シメジを加え、温まったらすくって器に盛り、ポン酢しょうゆ、ユズ皮、刻みネギをかけていただく。
©Eレシピ