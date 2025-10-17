プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サバのピリ辛みそ煮」 「ホウレン草とちくわの卵とじ」 「湯豆腐」 の全3品。
サバのみそ煮は豆板醤を加えてピリ辛に。湯豆腐は煮たたせないのがポイント！

【主菜】サバのピリ辛みそ煮
定番のサバのみそ煮。ご飯に合うおかずです。

調理時間：20分
カロリー：300Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

サバ  (切り身)2切れ
ゴボウ  1/2本 ショウガ  1/2片
酒  100ml
水  80ml
砂糖  大さじ1.5~2
みそ  大さじ1.5
豆板醤  少々

【下準備】

サバは皮目に切り込みを入れる。たっぷりの熱湯にサバを1切れずつ入れて湯通しし、水に取ってヌメリをきれいに取り除く。

ゴボウはたわしできれいに水洗いし、すりこ木等で軽くたたき、長さ4cmに切る(太い場合は縦半分に切って下さい)。ショウガは皮ごときれいに洗い、薄切りにする。

【作り方】

1. 小鍋にゴボウ、サバを入れてショウガを散らし、酒、水を加えて強火にかける。

2. 煮たったら砂糖を加えて火を弱め、蓋をして6〜7分煮る。さらにみそを加え、蓋をして2〜3分煮る。

3. サバ、ゴボウを器に盛る。煮汁は豆板醤を加え、トロリとするまで少し煮詰めてかける。

辛いのが苦手な方やお子さんは豆板醤を控えて下さいね。

【副菜】ホウレン草とちくわの卵とじ
卵でとじることで優しい味わいに。

調理時間：15分
カロリー：172Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ホウレン草  1/2束
ニンジン  1/4本 ちくわ  3~4本 溶き卵  2個分
＜調味料＞
  だし汁  100ml
  酒  大さじ1/2
  みりん  大さじ1
  砂糖  大さじ1/2
  しょうゆ  大さじ1

【下準備】

ホウレン草は根元を切り落とし、長さ4〜5cmに切る。ニンジンは皮をむき、短冊切りにする。ちくわは縦半分に切り、さらに斜め切りにする。

【作り方】

1. 鍋にニンジン、ちくわ、＜調味料＞の材料を入れて中火で熱し、3〜4分煮る。

2. ホウレン草を加えてしんなりしたら、溶き卵を回し入れる。半熟状になったら火を止め、器に盛る。

【副菜】湯豆腐
だしは煮たたせないように、豆腐はゆっくり温めましょう。

調理時間：15分
カロリー：97Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

絹ごし豆腐  1丁
シメジ  1パック ＜だし＞
  水  300ml
  昆布  (10cm角)1枚
  塩  小さじ1/2
  酒  大さじ2
ポン酢しょうゆ  適量 ユズ皮  (すりおろし)適量 ネギ  (刻み)適量

【下準備】

絹ごし豆腐はサッと水にくぐらせ、大きめに切る。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。

【作り方】

1. ＜だし＞を作る。鍋に昆布と水を入れて中火にかけ、昆布のまわりにプクプク泡が出てきたら塩、酒を加える。

2. 絹ごし豆腐、シメジを加え、温まったらすくって器に盛り、ポン酢しょうゆ、ユズ皮、刻みネギをかけていただく。

