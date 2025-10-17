きょうのポンドドルは買い戻しが続き、一時１．３４ドル台半ばまで上昇。その後は伸び悩んではいるものの、１．３４ドル台は維持している。本日は２１日線が１．３４ドル台前半に来ており、その付近での推移。一方、ポンド円はドル円に追随する形で上に往って来いの展開が見られている。一旦２０３円台半ばまで上昇したものの、２０２円台半ばに伸び悩む展開。ここに来て円安の動きが止まっていることから、ポンド円も調整が続いているようだ。



ポンドは投資家のショートカバーに支えられているとの指摘がアナリストから出ている。ポンドが今週、主要通貨に対して堅調なパフォーマンスを示しているのは、積み上がったポンドショートを予想外に底堅い経済指標を機に解消しているからだという。



火曜日の英雇用統計は一部で懸念されていたほど悪化が深刻ではないことを示し、本日の８月の月次ＧＤＰも、予想通りではあるものの、０．１％成長を回復した。



GBP/USD 1.3423 GBP/JPY 202.37 EUR/GBP 0.8690



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

