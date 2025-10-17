ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ドジャースタジアム（ロサンゼルス）で行われた全体練習終了後に異例のフリー打撃を行った。屋外ではキャンプ中の２月１２日以来、今季２度目。キャンプ中を除くとエンゼルス時代の２３年９月以来２年ぶりで、ドジャース移籍後は初となった。地区シリーズ（Ｓ）からは２５打数２安打の打率８分で長打なし。不振脱出へきっかけをつかむ。

全体練習が終わり、人もまばらになったグラウンドに、音楽が鳴り響いた。「Ｆｅｅｌｉｎｇ Ｇｏｏｄ」。大谷の登場曲だ。バットを持って大谷が打撃ケージの中に入ると、１球目は空振りでナインを笑わせたが、３２スイングで１４本がサク越え。最終５セット目には、右翼席最上段の屋根を直撃する推定飛距離１５０メートルの特大弾も放った。見守っていたロバーツ監督、フリーマン、カーショーらも「ワォ！」と目を丸くして声を張り上げた。

大谷の屋外でのフリー打撃は極めて異例だ。２３年は４度で昨季はなし。今季は２月に１度だけ。キャンプを除くと、エンゼルス時代の２３年９月４日の本拠地・オリオールズ戦以来７７２日ぶりだ。２年前は右脇腹を痛め同カードを欠場。ドジャース移籍後、キャンプ以外で行うのは初めてで、ドジャースタジアムでは２３年７月７日以来だった。

２１年頃から、シーズン中にフリー打撃を行うことは、ほぼなかった。以前に「マイナスになることの方が多いと思う。中（室内）の方がやりやすい」と意図を語っていた。一方、行う意味については「飛ばす感覚は、中ではあまりできない」と口にしたことも。７戦連続本塁打なし。待望の一発へきっかけを探っていることは間違いない。

地区Ｓ以降の６試合は２５打数２安打。ロバーツ監督も「あのようなパフォーマンスではワールドシリーズは勝てない」と注文をつけた。猛ゲキに応えるように、力強いスイングを繰り返した。指揮官の言葉には「逆に言えば、打てば勝てると思っているのかなと思う。頑張りたい」と反応した。

チームはリーグ優勝決定Ｓで２連勝。１６日（日本時間１７日）に第３戦を本拠地で迎え、１７日（同１８日）の第４戦は先発登板する予定。「そこにまずはフォーカスして臨みたい」。打撃練習前にはブルペンで３０球を投げて調整。二刀流でチームを頂点に導くべく、最善の準備を整えていく。（安藤 宏太）

◆大谷翔平に聞く

―左投手と対戦が多い。

「分かっていること。そこでしっかり打てるかもそうだし（後続に）いい形でつなげるのが基本的な役割」

―打撃の修正点は。

「ストライクをしっかり振って、ボールを見逃すということ。まず打席のクオリティーをしっかり高めていく。それが結果的に安打になったり、四球を選んだりになる」

―登板翌日の打撃結果が良くない。

「もちろん（二刀流を）やらないよりは、やっている方が体力的にきつい。それはシーズン中も同じ。直接的に関係しているか分からないし、体感的にはそうではない。あまり関係はないのかな」

―第７戦で救援起用もあるとロバーツ監督が言っていたが。

「その（先発する第４戦）先はあんまり特には考えていないですし、『行け』と言われたら、行く準備だけできれば十分かな」

―佐々木の成長は。

「本当に頼もしい投球を毎試合してくれている。ベンチにいるみんなも信頼して送り出している。安心して見られる」