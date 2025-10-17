ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は９７ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式16日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均 46350.99（+97.68 +0.21%）
ナスダック 22825.05（+154.97 +0.68%）
CME日経平均先物 48455（大証終比：+25 +0.05%）
欧州株式16日GMT15:03
英FT100 9421.08（-3.67 -0.04%）
独DAX 24255.87（+74.50 +0.31%）
仏CAC40 8157.68（+80.68 +1.00%）
米国債利回り
2年債 3.493（-0.004）
10年債 4.036（+0.008）
30年債 4.631（+0.006）
期待インフレ率 2.306（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.578（+0.007）
英 国 4.516（-0.027）
カナダ 3.106（-0.017）
豪 州 4.152（-0.064）
日 本 1.653（+0.006）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.57（+0.30 +0.51%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4277.70（+76.10 +1.81%）
ビットコイン（ドル）
110552.75（-624.30 -0.56%）
（円建・参考値）
1667万4671円（-94163 -0.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46350.99（+97.68 +0.21%）
ナスダック 22825.05（+154.97 +0.68%）
CME日経平均先物 48455（大証終比：+25 +0.05%）
欧州株式16日GMT15:03
英FT100 9421.08（-3.67 -0.04%）
独DAX 24255.87（+74.50 +0.31%）
仏CAC40 8157.68（+80.68 +1.00%）
米国債利回り
2年債 3.493（-0.004）
10年債 4.036（+0.008）
30年債 4.631（+0.006）
期待インフレ率 2.306（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.578（+0.007）
英 国 4.516（-0.027）
カナダ 3.106（-0.017）
豪 州 4.152（-0.064）
日 本 1.653（+0.006）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.57（+0.30 +0.51%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4277.70（+76.10 +1.81%）
ビットコイン（ドル）
110552.75（-624.30 -0.56%）
（円建・参考値）
1667万4671円（-94163 -0.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ