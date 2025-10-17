NY株式16日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均　　　46350.99（+97.68　+0.21%）
ナスダック　　　22825.05（+154.97　+0.68%）
CME日経平均先物　48455（大証終比：+25　+0.05%）

欧州株式16日GMT15:03
英FT100　 9421.08（-3.67　-0.04%）
独DAX　 24255.87（+74.50　+0.31%）
仏CAC40　 8157.68（+80.68　+1.00%）

米国債利回り
2年債　 　3.493（-0.004）
10年債　 　4.036（+0.008）
30年債　 　4.631（+0.006）
期待インフレ率　 　2.306（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.578（+0.007）
英　国　　4.516（-0.027）
カナダ　　3.106（-0.017）
豪　州　　4.152（-0.064）
日　本　　1.653（+0.006）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.57（+0.30　+0.51%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4277.70（+76.10　+1.81%）

ビットコイン（ドル）
110552.75（-624.30　-0.56%）
（円建・参考値）
1667万4671円（-94163　-0.56%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ