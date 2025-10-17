追加利下げに慎重なマン英中銀委員の発言が伝わっており、「インフレ期待を抑制するには引き締めが必要」との認識を示した。



・総合インフレは上昇を継続。

・インフレ期待を抑制するには引き締めが必要。

・下方リスクはあるが、インフレ持続性の証拠も。

・インフレ持続性が主要な政策課題。

・今後さらなる金融市場の混乱の可能性あり。

・国内価格要因が外部要因を上回る。

・貿易転換は現時点ではさほど大きくない。

・英国のコスト上昇要因は最低賃金・税金・食品価格。

・物価目標と整合的な金利水準から期待値が乖離。

・インフレ急騰を無視すべきとの見解には同意しない

・企業が価格面で利益を得るリスクがある。

・消費減が物価に影響している証拠はない。

