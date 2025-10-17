マン英中銀委員、インフレ期待を抑制するには引き締めが必要
追加利下げに慎重なマン英中銀委員の発言が伝わっており、「インフレ期待を抑制するには引き締めが必要」との認識を示した。
・総合インフレは上昇を継続。
・インフレ期待を抑制するには引き締めが必要。
・下方リスクはあるが、インフレ持続性の証拠も。
・インフレ持続性が主要な政策課題。
・今後さらなる金融市場の混乱の可能性あり。
・国内価格要因が外部要因を上回る。
・貿易転換は現時点ではさほど大きくない。
・英国のコスト上昇要因は最低賃金・税金・食品価格。
・物価目標と整合的な金利水準から期待値が乖離。
・インフレ急騰を無視すべきとの見解には同意しない
・企業が価格面で利益を得るリスクがある。
・消費減が物価に影響している証拠はない。
