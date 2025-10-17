◇セCSファイナルステージ第2戦 阪神5−3DeNA（2025年10月16日 甲子園）

「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第2戦の阪神―DeNA戦が16日に行われ、阪神がサヨナラ勝ちを収め、DeNAに連勝となった。

2−3と1点差を追った阪神は8回、1死一、二塁で佐藤輝が右前適時打を放ち同点。さらに延長10回、森下がサヨナラ2ランを放って決着。アドバンテージ分を含めると阪神は3勝で、日本シリーズ進出へ王手となった。

試合後、森下は「勝ちました！」とお立ち台で叫び、「テルさんにつなげようと思った結果が、最高の形になった。ランナー一塁だったのでチャンスを広げて、会場と一体になりながらやろうと思った」と、甲子園のファンと喜びを分かち合った。

ホームに戻った森下にはウオーターシャワーなどナインからもみくちゃにされるなど、歓喜の輪が待っていたが、ある阪神の選手の喜び方も話題に上がった。それが坂本だった。

Xでは「坂本誠志郎」がトレンドワード入り。ファンに向かってあいさつするため、チームが一塁側で整列する際に、ぴょんぴょんと飛び跳ねて移動する姿などが話題となり「坂本誠志郎はしゃぎ過ぎで草」「誠志郎かわいすぎた」「坂本誠志郎の表情が良すぎる」「可愛い坂本誠志郎様」など、虎党からの声が集まっていた。