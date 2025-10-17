伊藤道場１６日の新宿フェイス大会でＡＡＡＷタッグ王者の「スパーク・ラッシュ」ことＳａｒｅｅｅ（２９）、彩羽匠（３２）組が伊藤薫（５３）と渡辺智子（５３）の挑戦を退けＶ３とした。

挑戦者の伊藤＆渡辺はともに全日本女子プロレス（全女）で１９８９年にデビューした大ベテランだ。４人は２０１９年８月のディアナ川崎大会でＷ．Ｗ．Ｗ．Ｄ世界タッグ王座をかけて同じカードで対戦しており、その時は伊藤がＳａｒｅｅｅから肩固めで勝利を奪っている。また伊藤はＳａｒｅｅｅの１４歳以来の師匠にも当たる。

雪辱に燃えるＳａｒｅｅｅだったが、デビュー３６年とは思えない２人のパワーあふれる動きに大苦戦を強いられる。

それでも彩羽が伊藤のラリアートを渡辺に誤爆させると、Ｓａｒｅｅｅがリストクラッチ式裏投げで渡辺をマットに叩きつける。彩羽のカバーは伊藤にカットされるも、Ｓａｒｅｅｅが伊藤を抑えている間に彩羽がランニングスリーを渡辺にさく裂させ３カウントを奪った。

試合後マイクを握ったＳａｒｅｅｅは「まだまだ強いじゃないですか。そこら辺のレジェンドと違うじゃないですか。自分で挑戦して挑んでいけってあなた（伊藤）が教えてくれたんですよ。もっともっと背中見せてくださいよ」と２人をたたえ、３７年目の現役生活にエールを送った。

彩羽も渡辺に「まだまだできるじゃないですか。もっと続けてくださいよ。またリングで会いましょう」とメッセージ。最後は４人で固い握手を交わした。