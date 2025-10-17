【一番くじ NieR:Automata Ver1.1a -人類に栄光あれ-】 10月17日 順次発売 価格：1回900円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ NieR:Automata Ver1.1a -人類に栄光あれ-」を10月17日より順次発売する。価格は1回900円。

本商品は、「NieR:Automata Ver1.1a」をモチーフにした一番くじ。A賞はサイズが約20cmの「A2 フィギュア」。B賞とC賞は「2B」、「9S」のフィギュアでブラックボックス反応により敵大型兵器を殲滅するシーンが再現されている。

その他に、一番くじオリジナル描きおろしイラストを使用した「描きおろしイラストボード」、お湯を入れるとデザインが変化する「温感マグカップ」、観賞用にも普段使いにもできる「ガラスプレート」などがラインナップしている。

ラストワン賞には、A2の美しさを再現した「A2 アートスケールフィギュア」が登場する。

「一番くじ NieR:Automata Ver1.1a -人類に栄光あれ-」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：A2 フィギュア

B賞：2B フィギュア

C賞：9S フィギュア

D賞：描きおろしイラストボード

E賞：温感マグカップ

F賞：クリアポスター

G賞：ガラスプレート

H賞：クリアファイルセット

I賞：機械生命体 コレクションフィギュア

ラストワン賞：A2 アートスケールフィギュア

ダブルチャンスキャンペーン：ラストワン賞 A2 アートスケールフィギュア

A賞：A2 フィギュア

B賞：2B フィギュア

C賞：9S フィギュア

D賞：描きおろしイラストボード

E賞：温感マグカップ

F賞：クリアポスター

G賞：ガラスプレート

H賞：クリアファイルセット

I賞：機械生命体 コレクションフィギュア

ラストワン賞：A2 アートスケールフィギュア

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～2026年1月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

(C)SQUARE ENIX／人類会議

※発売日は流通により前後する場合があります。