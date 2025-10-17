ジュニア世代の初潮を優しくサポートするÉCRUの『NUANCE WAVE JUNIOR PERIOD SHORTS』が登場♡ 約45mlの吸水量でそわそわ期から多い日まで対応し、ナプキン併用もOK。おなか部分のポケットや大きめクロッチで動きやすく、通気性のあるメッシュ素材でムレも軽減。柔らかなニュアンスカラーとフリルで、おしゃれも楽しめる安心設計です♪

そわそわ期も安心の吸水設計

NUANCE WAVE JUNIOR PERIOD SHORTS

『NUANCE WAVE JUNIOR PERIOD SHORTS』は、初めての生理にも対応できる約45mlの吸水量を確保。ナプキン併用OKのダブルクロッチ構造で、学校や習い事、外出先でも安心です。

さらにおなか部分にポケット付きで予備のナプキンを持ち運べ、経血の確認や体の変化も自然に学べる設計になっています。

ÉCRUのジュニア向け吸水ショーツで安心＆快適な初潮デビュー

大きめクロッチ＆通気性メッシュ

ムレやベタつきを抑える通気性メッシュ素材と、大きめクロッチでお尻までしっかりカバー♡ ブラック色の吸水体で経血の状態を確認しやすく、快適な着用感を実現。

柔らかいフリルやニュアンスカラーのデザインで、おしゃれも楽しめます。サイズは140/150/160の3展開で、ジュニア期の体にぴったりフィットします。

安心＆快適を叶えるÉCRUショーツ

吸水層には日本製の機能生地を採用し、肌触り・吸水力・消臭力に優れたオリジナルクロッチを使用♡ ブラック、チャコールグレー、タフィーピンクの3色展開で、動きやすさとおしゃれ感を両立。

価格は税込6,710円で、ÉCRU公式オンラインストアにて予約販売中。お届けは11月下旬を予定しています♪

ÉCRUショーツでジュニア期も快適♡

初潮を迎えるジュニア世代にぴったりのÉCRU『NUANCE WAVE JUNIOR PERIOD SHORTS』は、約45mlの吸水量・ナプキン併用OKのダブルクロッチ・通気性メッシュ素材等、安心と快適を追求した吸水ショーツ♡

柔らかなフリルとニュアンスカラーでおしゃれも楽しめ、140～160サイズ展開。ÉCRU公式オンラインストアで予約受付中、11月下旬にお届け予定です♪