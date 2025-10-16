◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第2戦 ソフトバンク3―0日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）

鷹の至宝が一振りで決めた。値千金の先制3ランで今季初めて本拠地のお立ち台に立ったソフトバンクの大砲は「初めまして。柳田でーす！ アドレナリンMAX！！」と大絶叫。福岡のファンを熱狂の渦に巻き込んだ。

日本ハム先発の福島蓮に抑えられ、初戦と同様に重苦しい雰囲気。0―0の8回、先頭の山川穂高が三塁強襲内野安打で出塁し、犠打と四球で1死一、二塁となって柳田悠岐が打席へ向かった。「チャンスで回ってくると思っていた」。ここで登板した2番手左腕の上原健太が外角に投じた、150キロの直球を強振。左越えの一発となった。「アドレナリンが出たので疲れました」。そんな柳田を小久保裕紀監督は「あそこで打つのがスーパースター」と絶賛した。

クライマックスシリーズ（CS）では自身通算10本目の本塁打で、元ソフトバンクの内川聖一と並ぶ歴代トップ。「意識していた。次は内川さんを超えたい」と笑う。自身が持つCS最多打点記録も36に伸ばした。

今季もけがに泣かされた。4月11日のロッテ戦で右すねに自打球を受けて長期離脱。「けがのキャリアハイだった」というほどの痛みに耐えながらリハビリ生活を送り、8月末の2軍戦で実戦復帰。調整を重ね、シーズン最終盤から短期決戦に合わせてきた。

チームは2年連続の日本シリーズ進出に王手をかけた。昨年に続くスイープ（3戦全勝）でのCS突破へ「一気にいきたい」。小久保監督は意気込んだ。（大橋昂平）