◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第2戦 ソフトバンク3―0日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）

日本ハム先発の福島に7回までほぼ完璧に抑え込まれる苦しい試合展開。唯一のチャンスだった8回に、柳田が試合を決めた。「詰まった」と言いながら、逆方向のスタンドまで飛ばせる選手はそうはいない。さすがのパワーを含め「らしさ」が全開の一発だった。

8回1死一、二塁で福島から代わった左腕の上原は長身で角度があり、低めに落ちる球でゴロを打たせるタイプ。この打席も初球からカットボールが2球続き、2球目は低めに手を出してファウルとなった。この時点で低めを打つと打ち取られると感じたのではないか。

3ランにした3球目は外寄りの高めの直球。2球目までを踏まえ、「ゾーン」を少し上げていたからこそ対応できた。上原の失投ではあるが、他の左打者がしっかり捉えてもテラス席に届くかどうかだろう。打者が柳田だったからこその「失投」とも言える。

均衡を破った柳田の一発だけでなく、有原の粘りの投球もさすがだった。特にツーシームはほとんど投げミスがなく、4回と6回のピンチでは郡司の内角をツーシームで攻めきった。最も警戒すべきレイエスも、走者を置いての打席では仕事をさせなかった。

2連勝でCS突破に王手をかけた。しかも、初戦で山川がサヨナラ打、第2戦で柳田が決勝弾。打つべき人が打っての勝利でチームが乗らないはずはない。対照的に日本ハムは選手起用などで後手に回っている印象で、ソフトバンクが圧倒的に優位なのは確かだ。

ただ、この2試合に先発した日本ハムの達、福島を打ち込むことはできなかった。特に福島は力のある直球に加え、変化球も多彩で的を絞らせなかった。この試合は投手交代で勝機をつかんだ面もあり、彼が8回を投げきる姿を見てみたかった。いずれにせよ、この2人は来季以降も脅威となるだろう。（西日本スポーツ評論家）