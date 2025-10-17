『松田好花ANNX』初番組イベント開催決定 発表の大役果たし「ふぅ（笑）」
ニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス)』（毎週木曜 深0：00）では、16日深夜放送で、初の番組イベント『日向坂46松田好花 のオールナイトニッポンX松田のトークが聴きてぇか！in パシフィコ横浜』開催を発表した。
【画像】意外とすぐ！『松田好花ANNX』初番組イベント開催決定
この日の冒頭、松田は「番組から大事なお知らせがあります。1年半、ついにこのお知らせをする日が来ました！」と切り出すと、番組イベントの開催を発表。「噛みました（笑）」と反省しつつも「うれしいですね、これは本当に。パシフィコ横浜にてイベントをさせていただけることになりました。2025年12月8日、17時半開場、18時半開演。ふぅ（笑）。慣れないというかね。緊張感がすごくて、すみません！もう意外と2ヶ月切っているんですよね。急ピッチで進んでおりまして」と明かしていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
