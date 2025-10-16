「フェニックス・リーグ、阪神３−５ＤｅＮＡ」（１６日、ひなたひむかスタジアム）

阪神はＤｅＮＡに逆転負けを喫した。先発の富田は６回３安打無失点渡好投した。２点リードで迎えた九回に椎葉がまさかの４失点。ＤｅＮＡは八回から藤浪が登板した。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−富田は試合を作った。

「ちょっと格の違いっていうかな。キャッチャーに首振ったりして、自分の投げたいボールをきちっと（投げた）。三振も６個ぐらいやろ。三振取り行くところは取れて、フォアボールは伊藤光に２つね。あれしただけで、もう全く危なげないやん。ある程度投げてるピッチャーのピッチングよな」

−前回は中継ぎで奮わなかったが、先発で結果を出した。

「中継ぎで、今回も先発で６イニングっていうことで。ちょっとそういう、中継ぎとかそういうリズムっていうのがちょっと違うかもしれないけど、その辺は言い訳なんかできないからね。ただ、今日やっぱり６イニングをしっかり安定したピッチングしよるよ」

−中継ぎは椎葉を含め課題が残る。

「この前から一緒よ。一緒やから。やっぱり俺が１番反省やね。もう一軍経験して、いいもんだと思ってたけど、やっぱり椎葉にしても、こんなもんだと思っとかないと。うん、やっぱりあそこで連打してバントの構え、スリーバントしてんのにフォアボール出すやん。もうバントさせて、最悪二塁、三塁。そういうあれもね、ゲームだからね。うん。ストレートもほとんど打たれるやん。ファウルにならんやんね。やっぱりそういうレベルなんだよ。それをちょっと高いレベルに（見ていた）。俺が反省してる。（高く）見すぎたなと思って。うん、やっぱりそういうレベルで。もっと、もう１回鍛え直すなり、ストレートのスピードとか、質を上げるとか、変化球の精度を上げるとかいう。一緒よ。ここに来てるレベルの選手たちと。今日の富田とかとは、もう全然差があるやん。うん、やっぱそういうところで、ちょっとこの２試合見てて。ちょっとレベルをぐっと下げなあかんなという反省。俺はもうそう思ったよ」

−福島、山田の１、２番が結果を出した。

「山田はな、あそこで見逃し三振したのがフォークか変化球っていう意識があったんだろうけど。でも福島だな。福島、もうシーズン中から盗塁も含めてアウトの内容もいい。これもうずっと光ってんのは福島だよ。もう内容も素晴らしいもん。これもううちは福島だけでしょ。やっぱりもう、打つ方は福島。大したもんだ。このフェニックスに来ても、やることはやっぱりきっちりやってね。出たらしっかり走る。ちゃんと走れてるし。もう今ね、ちょっと数字にこだわってみろっちゅうことを、福島は３割は最低打てよっていう話をね、してるけど。この辺はほんと安定してる。アウトでもきっちり捉えとるもん」

−ＤｅＮＡは藤浪が登板した。

「あー！今日ちょっと話したけどね。うちのバッター、藤浪と対戦できてね、いい勉強になったと思うし。やっぱり。でも、メジャーリーガーや。その辺は。ヒット３人とも出なかったと。久しぶりに会ったらでかいわ。晋太郎な。でかい。よそのチームだけど頑張って欲しいわね」