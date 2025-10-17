日経225先物：17日0時＝110円安、4万8320円
17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比110円安の4万8320円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万8277.74円に対しては42.26円高。出来高は6218枚となっている。
TOPIX先物期近は3207.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.08ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48320 -110 6218
日経225mini 48320 -100 117216
TOPIX先物 3207.5 -2 6269
JPX日経400先物 28925 -30 824
グロース指数先物 725 +4 497
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
