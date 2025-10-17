　17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比110円安の4万8320円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万8277.74円に対しては42.26円高。出来高は6218枚となっている。

　TOPIX先物期近は3207.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.08ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48320　　　　　-110　　　　6218
日経225mini 　　　　　　 48320　　　　　-100　　　117216
TOPIX先物 　　　　　　　3207.5　　　　　　-2　　　　6269
JPX日経400先物　　　　　 28925　　　　　 -30　　　　 824
グロース指数先物　　　　　 725　　　　　　+4　　　　 497
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース