ホンダは１６日、原付き免許で運転できる排気量１１０ｃｃの新型二輪「スーパーカブ」シリーズなど４車種を１１月以降に順次発売すると発表した。

１１月から強化される排ガス規制の影響で５０ｃｃ以下が生産終了することに合わせて開発した。電動アシスト自転車などの普及で国内市場は縮小傾向にあるが、性能を向上させた「新原付き」で二輪需要の開拓を図る。

発進スムーズに

新型車は「Ｌｉｔｅ（ライト）」シリーズと銘打ち、スクーター型の「ディオ」を１１月２０日、カブの３車種を１２月１１日に発売する。

税込み価格は約２４万〜約４０万円。カブは約３４万円からで、最も安いモデルでも現行の５０ｃｃ型のカブと比べると９万円程度高くなる。

しかし、５０ｃｃ型より安定性や加速性能は向上し、発進などもスムーズになったという。年間販売目標は計１万５５００台で、既に約７７００台を受注した。国内大手が新原付きを投入するのはホンダが初となる。

国内二輪販売を担う「ホンダモーターサイクルジャパン」の室岡克博社長は１６日の発表会で「原付きは通勤・通学や集配業務などで活躍する生活に密着した移動手段だ。これまで同様、生活を支えていきたい」と意気込みを語った。

需要開拓がカギ

新原付きは、１１月から適用される新たな排ガス規制に応じて開発された。大気汚染物質の排出基準が厳格化され、力の弱い５０ｃｃ以下のエンジンでは採算を維持しながら規制をクリアするのは困難になった。

このため、政府は４月、一回り大きな１２５ｃｃ以下で最高出力を５０ｃｃ並みに抑えた二輪を原付き免許や普通免許で運転できるよう制度改正した。５０ｃｃ以下は日本独自の規格だが、通学や買い物、配達用として普及しており、制度改正は市民の移動に考慮した形だ。ホンダ以外では、ヤマハ発動機も２０２６年に新原付きの販売を目指している。

ただ、５０ｃｃ以下の国内生産は１９８２年の３３８万台から２０２４年は１０万台まで落ち込んでいる。電動アシスト自転車や電動キックスケーターなどの普及が一因とされる。

新原付きの成否はレジャー用途など新たな需要を開拓できるかどうかがカギとなりそうだ。