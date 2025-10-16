阪神・及川雅貴投手（２４）が１６日の「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」ファイナルステージ第２戦（甲子園）に６番手で登板し、２戦連続で勝利投手となった。

前日（１５日）は０―０の６回から１回２／３を無失点で抑え、自身にとってポストシーズン初白星。この日は延長１０回を三者凡退で流れをつくり、森下の劇的サヨナラ弾を呼び込んだ。

どちらに転んでもおかしくない展開だった。先発・才木が５回３失点で降板すると、ここからは藤川阪神が得意とする継投策。１点ビハインドの展開のまま６回は畠、７回からは湯浅、岩貞とつなぎ、８回に佐藤輝の適時打で同点とすると９回は石井を投入し一気にギアを上げた。

そして延長１０回、マウンドに上がった及川は先頭の桑原を見逃し三振、神里を三邪飛。続く４番の筒香を３球で空振り三振に仕留めた。横浜高校の先輩にあたるスラッガーを２試合連続で三振で抑え、見事にサヨナラ勝利をお膳立てしてみせた。

「ボール先行にすることもなく３人で切れたことがよかった。いい流れで攻撃を迎えることができたんでよかったですね。（サヨナラは）野手の皆さんの力です」。ＤｅＮＡの中軸をきっちりと抑え、その裏の攻撃へリズムをつける投球は圧巻だった。

今季６勝、４６ホールド、防御率０・８７をマークした必勝パターンの左腕。両リーグ最多の６６試合に登板した上でＮＰＢ記録となる１８試合連続ホールドを樹立するなど、最優秀中継ぎ投手のタイトルを手中にした。頼りがいがありすぎる２４歳に藤川監督も全幅の信頼を置いている。

サヨナラの瞬間、歓喜の輪に少し遅れて到着した及川。「水を準備していて遅れてしまいした。ナイスゲームでした」。そうはにかむ笑顔の奥に充実感が充満していた。