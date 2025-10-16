ボートレースまるがめの「スカパー！・ＪＬＣ杯争奪 ルーキーシリーズ第１８戦」は１６日、１２Ｒで優勝戦が行われ、４号艇の藤原仙二（２１＝滋賀）がまくり快勝。通算２回目、当地では初となる優勝を飾った。

進入は枠なりの３対３。４コースからコンマ０５のトップＳを決めると１Ｍまでに他艇を豪快にまくり切ってバック先頭。そのまま好粥璽襪魘遒曳瓦韻拭「伸び寄りの調整をして、本番で効いた。節一でした。ほんとエンジンのおかげ」と相棒２０号機に感謝しきりだった。

今節は予選を６戦３勝２着２本４着１本にまとめ、４位で準優に進出。準優で２着を確保し優勝戦としては初めての外枠戦となったが、「同期の三馬（崇史）とかに励ましてもらって、今までの優勝戦に比べたら落ち着いていけた」とリラックスムードで臨んだことが好結果をもたらした。当地はデビュー初勝利を達成した縁のある水面でもあり「好きになりました」と笑みもこぼれた。

今後については「僕はメンタルが弱いし、まずは無事故で１期走ることが目標」。ひとつずつ着実にレーサーとして階段を上っていく。