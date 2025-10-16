【ビスキュイテリエ ブルトンヌ】からクリスマス限定♡スパイス香る「プティノエル〈缶〉」登場

フランス・ブルターニュの伝統を受け継ぐ焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」から、クリスマスを彩る限定クッキー缶「プティノエル〈缶〉」が登場します。真紅にゴールドの装飾をあしらった華やかな缶には、スパイスが香る5種のクッキーがぎっしり♡11月1日（土）より各店舗・オンラインショップで順次販売スタートです。贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりな特別な一缶です。

ビスキュイテリエ ブルトンヌの「プティノエル〈缶〉」で華やぐクリスマス

「プティノエル〈缶〉」は、スパイス香るビスケット「スペキュロス」をテーマにした、クリスマス限定のクッキー缶。

真紅の缶を開けると、シナモンやオールスパイスがふんわり漂う「ジンジャーベイビー」が微笑み、気分も一気にホリデー気分に♪

新作4種「スペキュロス」「スペキュロス・オランジェ」「サブレ・チャイ」「ショコラと白胡椒のサブレ」が勢揃い。

どれも豊かな香りとサクッとした食感が魅力で、コーヒーやミルクティーと相性抜群です。

ギフトにもぴったり♡スパイス香る5種の味わい

内容は、スペキュロス×6個、スペキュロス・オランジェ×2個、サブレ・チャイ×4個、ショコラと白胡椒のサブレ×3個、ジンジャーベイビー×1個の全5種・16個入り。

スパイスとショコラ、紅茶、オレンジが織りなす豊かな風味は、冬のティータイムにぴったり。真っ赤な缶は飾っておきたくなる可愛らしさで、贈り物にも最適です♡

販売は11月1日（土）～12月25日（木）まで。オンラインショップでは11月11日（火）12:00頃より販売がスタートします。店頭予約も受付中です。

プティノエル〈缶〉



価格：2,376円（税込）

内容：5種 計16個入

販売期間：11月1日（土）～12月25日（木）

オンライン販売開始：11月11日（火）12:00頃～

甘く香るスパイスで楽しむ、心あたたまるクリスマスを

スパイスの香りとバターの風味がふんわり広がる「プティノエル〈缶〉」は、寒い季節のティータイムを華やかに演出してくれます。大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりな特別なクッキー缶。

ビスキュイテリエ ブルトンヌが贈る、心まで温まるクリスマス限定の味わいで、ホリデーシーズンをゆったり楽しんでみてはいかがでしょうか。