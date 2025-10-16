◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第2戦 ソフトバンク3―0日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）

小久保監督も言っていたが、やはり「ここぞ」で決めるのがスーパースターだ。

8回。0―0の均衡を破る先制の3ラン。結局、この一発が両軍唯一の得点となり、小久保ホークスが日本シリーズ進出に王手をかけた。「役者」は爐いしいところ瓩鮹里辰討い襦

「（柳田は）見事なホームランだったね」。帰路に就く王球団会長の足取りも当然、軽かった。球場を出る際にはタイミングが重なった新庄監督から「ナイスゲームです。ナイスホームランです」と両手を差し出され、がっちりと握手。「お疲れさん」とねぎらいの声かけも忘れなかった。

それにしても、この2戦は「これぞ短期決戦」というにふさわしい締まった試合展開が続いた。その最たる要因は、何といっても両軍投手陣の粘りの投球にある。中でも、得点圏に走者を背負った状況での投球だ。

延長10回を戦った初戦は1失点、2戦目は零封リレーとほぼ完璧な内容で相手打線を寄せつけないホークス投手陣は、得点機のピンチで計12打数無安打。これがチームのCS突破王手を手繰り寄せた。

一方、日本ハム投手陣もこの2試合での得点機で14打数4安打ながら、そのうちの2本が山川のサヨナラ打と柳田の一発という決勝打となった。ここ一番での粘りの差が、やはり「勝負の分かれ道」のようだ。（石田泰隆）