◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第2戦 ソフトバンク3―0日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの川瀬晃内野手（28）が、代打で貴重な四球をマークした。

同点の8回1死二塁で登場。四球でチャンスを広げ、柳田悠岐の先制3ランが生まれた。「自分で決めるというより、ギータさん（柳田）、（柳町）達、栗さん（栗原陵矢）につなぐという気持ち。自分らしいと言っていいのか分からないけど、しっかり四球を選べて良かった」と胸を張った。

初戦は出番なし。この試合もベンチスタートで爛灰灰ぅ銑瓩梁綢任鉾えた。「昨日から代打でも準備はしていた。このシリーズはいいところでの代打があると試合中に感じていた。福島投手は1回からベンチで観察する時間が長くあった。振りにいきたくなるところをしっかり整理していった」

初戦に続き、投手戦で終盤を迎えた。「チャンスだったらいく」と伝えられ、8回1死二塁で打席に立った。中村晃がスタメン出場しており、ベンチでは左の代打の切り札的存在。「うれしいですね。（シーズンの）最初は自分でいいのかなと思っていたけど、今は自分が（いく）というのがすごく強い。結果を残してやろうと思っています」と力を込めた。

「代打川瀬」を見せつけたのは、なんと言っても5月2日のロッテ戦（みずほペイペイドーム）。小久保裕紀監督がリーグV2への分岐点と挙げた9回2死満塁からの代打逆転サヨナラ打だ。その後もスタメン、代打、守備固めなどどんなポジションでも起用に応え、欠かせない存在となった。地味な仕事かもしれないが、大きな四球で主役の3ランを呼び込んだ。

（小畑大悟）