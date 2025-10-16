◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第2戦 ソフトバンク3―0日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの柳田悠岐が決勝の3ランを放ち、日本シリーズ進出に王手をかけた。主砲の一打を間近で見ていた走者2人は興奮を隠さなかった。

8回1死一、二塁、柳田は日本ハム上原健太が投じた150キロの直球を逆方向にはじき返した。放物線を描いた打球は左翼フェンスを越えた。

二塁走者の代走・緒方理貢は、打席に立つ柳田の存在感に圧倒された。「オーラやばいっすよ。打ってくれるだろうなって思ってましたし、打った瞬間、『うわぁ、いったー』と思って。何があるか分からないので全力で走りましたけど、かっこよかったです」

一塁走者の川瀬晃は「鳥肌立ちましたし、さすがだなというか、こういうところで打つのがスーパーヒーロー」と目を輝かせた。柳田が打球を放った瞬間、本塁打を確信。喜びを隠しきれなかった。「本当はランナーは全力で走らないといけないですけど、打った瞬間いくなと思ったので、走りながら僕がガッツポーズをしてました」。

今季15年目、37歳の誕生日を迎えたばかりのベテランはチームの光だ。（大橋昂平）