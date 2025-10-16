◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ最終ステージ第２戦 阪神５×―３ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１６日・甲子園）

阪神の佐藤輝明内野手が、８回の同点打を含む３安打２打点でチームの勝利に貢献した。

初回１死二、三塁の第１打席では、ＤｅＮＡの先発・竹田から左前の適時二塁打を放ち、先制点を呼び込んだ。２―３の８回には１死一、二塁から、伊勢の１３２キロのフォークを右前に運ぶ同点打に「１球でいいバッティングができた」とうなずいた。

土壇場で試合を振り出しに戻し、試合は延長戦に突入した。１０回に飛び出した森下のサヨナラ２ランには「いやぁ、しびれましたね」と笑顔。「勝つつもりでみんなやってたので、結果そう（勝てて）なってよかった」と声を弾ませた。

阪神は、サヨナラ勝利で日本シリーズ進出に王手をかけた２３年以来、２年ぶりのＣＳ最終ステージでサヨナラ勝利。アドバンテージを含む３勝０敗とした場合、ＣＳ突破率は１００％。過去のプレーオフとＣＳを合わせて、２３度で日本シリーズ進出を決めており、次なる舞台に大きく前進した。