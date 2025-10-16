佐々木朗希 スピード低下の指摘にロバーツ監督「全く心配ない」 第3戦以降も最重要場面での起用を明言



佐々木朗希 PHOTO:Getty Images

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督(53)が15日(日本時間16日)、ナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)第3戦を前に会見に応じ、佐々木朗希投手(23)の起用法に言及した。

佐々木は13日(同14日)のNLCS第1戦、2点リードの9回に登板したが、四球、二塁打、犠飛でPS初失点、次打者に四球を与えたところで降板となった。

160キロ超のストレートは1球もなく、スピード低下が指摘されていた。

9日(同10日)の地区シリーズ第4戦で3イニングを完全投球した影響、そして疲労なども取りざたされていたが、ロバーツ監督は「全く心配ない。

トレーナー、コーチ全員が問題なし、と確認した。もし明日出番があるならば、彼は準備できている」と説明した。

起用法の変更については「考えていない。わずかに球速が落ちたことは事実だが、明日は戻るかもしれない。彼は健康で、状態はいい。

そして今はポストシーズン。チームが勝つためにベストの選択をするだけだ。ベストの選択肢がローキなら彼が投げるよ」と指揮官。

NLCS第3戦以降も、最重要場面での起用を明言した。

テレ東リアライブ編集部

