佐々木朗希 スピード低下の指摘にロバーツ監督「全く心配ない」 第3戦以降も最重要場面での起用を明言
佐々木朗希 PHOTO:Getty Images
ドジャースのデーブ・ロバーツ監督(53)が15日(日本時間16日)、ナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)第3戦を前に会見に応じ、佐々木朗希投手(23)の起用法に言及した。
佐々木は13日(同14日)のNLCS第1戦、2点リードの9回に登板したが、四球、二塁打、犠飛でPS初失点、次打者に四球を与えたところで降板となった。
160キロ超のストレートは1球もなく、スピード低下が指摘されていた。
9日(同10日)の地区シリーズ第4戦で3イニングを完全投球した影響、そして疲労なども取りざたされていたが、ロバーツ監督は「全く心配ない。
トレーナー、コーチ全員が問題なし、と確認した。もし明日出番があるならば、彼は準備できている」と説明した。
起用法の変更については「考えていない。わずかに球速が落ちたことは事実だが、明日は戻るかもしれない。彼は健康で、状態はいい。
そして今はポストシーズン。チームが勝つためにベストの選択をするだけだ。ベストの選択肢がローキなら彼が投げるよ」と指揮官。
NLCS第3戦以降も、最重要場面での起用を明言した。
テレ東リアライブ編集部
大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？
大谷翔平 ポストシーズン開幕戦で衝撃の2発！松井秀喜以来の快挙でドジャース先勝
ロハスが快投の佐々木朗希を絶賛「態度がすべてを物語っている。投げる姿を見るのが楽しみ」