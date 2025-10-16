「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神５−３ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）

ＤｅＮＡが逃げ切り失敗。延長の末に敗れ、０勝３敗（アドバンテージ分を含む）となり、崖っぷちに立たされた。１点リードの八回に伊勢が２四球でピンチを招き、佐藤輝の右前適時打で同点打とされた。延長十回は佐々木が先頭の中野に左前打を浴び、森下に左中間へのサヨナラ２ランを浴びた。

前夜は再三の好機を生かせなかった打線は、この日は得点を重ねた。２点のビハインドを三回に追いつき、四回には牧が才木の直球を捉え、一時は勝ち越しとなる左中間へのソロ本塁打を放った。

牧は「いい１本は出たの良かったですけど、チームが負けてしまったので意味ないと思いますし、もう明日負ければ終わりですし、勝てば続きがあるという戦いだと思うので、明日勝てるようにいい準備していきたいなと思います」と振り返った。

１点リードの八回は無死二、三塁の好機に打席を迎えたが、右飛に倒れた。後続も凡退し、追加点が奪えなかった。「ああいうところで１本出れば、今日の試合も勝てたのかなと思います」と悔やんだ。「また明日いいところで打てるように頑張りたいなと思います」と崖っぷちからの逆襲を誓った。