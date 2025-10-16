Snow Manの目黒蓮が、10月20日より全国で順次放映開始となるネピアの新TVCM『ネピア営業目黒くん 先輩の祈り篇』に出演する。

新TVCMには、10月よりパッケージが新しくなって全国発売中の『ネピア ティシュ』『ネピア トイレットロール』のイメージキャラクターである目黒蓮、桜田ひよりが出演。今年春から開始され、ネピア営業として目黒と桜田が奮闘する『ネピア営業目黒くん』シリーズの第2弾となる。

今回は、ネピア営業担当の先輩役を演じる目黒が“全力で祈る営業”をする一方、後輩役の桜田が「ネピアが売れているのは先輩の祈りのおかげじゃなく、品質が良くなったから」と冷静にツッコミを入れるコミカルなストーリーを展開。「丈夫で、なめらか。」というキャッチコピーと共に、進化した新商品を紹介している。

最後には、祈る先輩と冷静な後輩が2人で「ネピア～」と歌いながら盛り上がり、微笑ましい空気感で締め括られる。また撮影現場では、祈るように熱演する目黒と、クスッと笑いを誘う桜田の掛け合いに、スタッフからも思わず笑みがこぼれるなど、終始和やかな雰囲気に包まれたという。

さらに、目黒と桜田のネピアオリジナルクリアファイルが2枚セットで毎週先着10,000名、総計90,000名にプレゼントされるキャンペーンが10月20日よりスタート。対象商品の購入レシートを撮影し、キャンペーンサイトにアップロードすることで応募できる。詳細は応募開始以降、特設サイト内のキャンペーンページより確認可能だ。

（文=リアルサウンド編集部）