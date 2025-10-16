マカロニえんぴつが、12月10日にリリースするメジャー3rdフルアルバム『physical mind』のジャケットイラストと予約特典の詳細を公開した。

ジャケットイラストは、イラストレーター 抜水摩耶が担当。アルバムに収録される楽曲をモチーフに描き下ろされた、繊細かつ力強い世界観のアートワークだ。さらに、アルバム全4形態ごとにそれぞれ異なるデザインのジャケットを採用し、異なる視点で同アルバムのテーマを表現している。全4形態のうち、FC会員限定の完全生産限定盤、初回生産限定盤A（Billboard盤）、初回生産限定盤B（hope盤）の3形態は透明スリーブケース付きの特別仕様になっている。

また、収録曲が14曲から15曲に増えることが決定。NHK『みんなのうた』2025年10～11月放送「ハナ」をはじめ、映画『火喰鳥を、喰う』主題歌「化け物」、ドラマ『コーチ』（テレビ東京系）主題歌「パープルスカイ」、FOD『平子と小宮のずっと高円寺にいるテレビ』テーマソング「高円寺へ」、TVアニメ『忘却バッテリー』エンディングテーマ「忘レナ唄」など、タイアップ曲を含む全15曲を収録する。

加えて10月21日23時59分までの予約で、卓上カレンダーも付属する。なお、各形態の詳細やCDショップでの購入者特典デザインなどは公式SNS、特設サイトにて確認できる。

（文=リアルサウンド編集部）