◇セCSファイナルステージ第2戦 阪神5−3DeNA（2025年10月16日 甲子園）

「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第2戦の阪神―DeNA戦が16日に行われ、阪神がサヨナラ勝ちを収め、DeNAに連勝となった。

2−3と1点差を追った阪神は8回、1死一、二塁で佐藤輝が右前適時打を放ち同点。さらに延長10回、森下がサヨナラ2ランを放って決着。アドバンテージ分を含めると阪神は3勝で、日本シリーズ進出へ王手となった。

森下は新人からCSでの3年連続本塁打は史上初の快挙。また、新人からに限らず、CSの3年連続本塁打も阪神では初の快挙となった。

試合後、森下は「勝ちました！」とお立ち台で叫び、「テルさんにつなげようと思った結果が、最高の形になった。ランナー一塁だったのでチャンスを広げて、会場と一体になりながらやろうと思った」と、甲子園のファンと喜びを分かち合った。

ホームに戻った森下にはウオーターシャワーなどナインからもみくちゃにされるなど、歓喜の輪が待っていたが、その裏である行動がネットで話題になっていた。

それはDeNAの牧が、森下が落としたヘルメットを拾い、阪神の田中コーチに渡していたというもので、森下の中大の先輩でもある牧の行動に、Xでは「牧が森下の投げたヘルメット拾ってくれる、ありがとう」「ヘルメット拾って秀太に渡してたの見て好きになった」「牧が拾ってくれた ほんま選手は好きなやつ多いわベイスターズは」「牧さん あんた聖人だよもう」などのコメントが集まっていた。