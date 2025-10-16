クジラ夜の街が、メジャー3rdフルアルバム『ひかりあそび』の収録内容を公開した。あわせて、新たなアーティスト写真を公開した。

同作品は、名前の通り“光”をモチーフにしたアルバムで、ジャケットや歌詞カードにはこだわりが詰め込まれている。

公開された新たなアーティスト写真では、真っ白な衣装の4人を色とりどりの光が照らし、ファンタジーでありながらロックバンドでもある彼らを象徴している。

また、『クジラ夜の街 ONE MAN TOUR 2025-2026"STARDUST JOURNEY"』の会場即売特典として、同公演の終演後に同アルバムおよび対象商品いずれかを会場購入で、メンバーいずれか1名から当日の日付入りサイン色紙を手渡しするイベントを開催する。なお、全会場にメンバー全員が参加する。

■クジラ夜の街 宮崎一晴 コメント

言葉で説明しようとすると、魔法が解けてしまうような作品です。どんな手前味噌も野暮に思えてきます。ただいち早くこのリズムを、ハーモニーを、詩を、メロディを、冒険を、できるだけ大音量で聴いてほしいです。

ひとつ残念なのはこのアルバムを子どもの頃の自分に聴かせてあげられないことです。きっと12歳くらいの自分がこの作品に触れていたら俺の世界は変わっていたと思います。

ここから多くのリスナーに届くか、とか楽曲がヒットするか、とかの前に、この楽曲たちを、生み出すことができて良かったと、今はただ安堵しています。まだまだ短い音楽家人生ですが『ひかりあそび』を完成させられたことは自分にとって確かな誇りです。願わくば、このアルバムが、新しい出会いを見つけてきますように...。

