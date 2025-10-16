Image: フェローズ

おしゃれな人の部屋に必ずあると言っても過言ではない、フェローズ社の「バンカーボックス」。

整理整頓が苦手なら、とりあえずこの箱に入れておけばなんとかなるかもしれません。

軽量かつ頑丈

Image: フェローズ

1917年にアメリカで誕生したバンカーボックスは、その名の通りもともとは銀行などで多く使われていました。シンプルなデザインと手軽にたくさん揃えられる価格で長年支持を集める定番の収納アイテムです。

魅力のひとつは、ダンボールでできた頑丈なつくりでありながら軽量で、使わないときはたたんでしまっておける使い勝手の良さ。耐荷重は30kg、5個まで積み重ねが可能なので、気軽に収納が増やせます。

新色はフルブラック

Image: フェローズ

これまでの色展開は、白を基調としたものと木目調のものだけでしたがこの度、待望のフルブラックが登場しました。空間を黒で統一したいときなど、よりシックな印象を与えてくれることでしょう。

また、使われているダンボールは古紙を主原料としたリサイクル素材のため、処分の際もナーバスにならずに済むのが嬉しいポイントです。

A4ファイルが5冊収納できるレギュラーサイズのメーカー小売希望価格は、税抜き1,770円。他メーカーなどがより安価な類似品を販売していますが、耐久性やブランド保護を考慮するとフェローズ製のオリジナルを買うのが一番経済的だと思われます。

Source: フェローズ