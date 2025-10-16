◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ最終ステージ第２戦 阪神５×―３ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１６日・甲子園）

阪神は、森下翔太外野手の“ＣＳ１号”で、サヨナラ勝利。２連勝アドバンテージを含む３勝０敗とし、日本シリーズ進出に王手をかけた。

延長１０回無死一塁。森下が、ＤｅＮＡ・佐々木の１１９キロ、スライダーを振り抜いて左中間席にたたき込んだ。クライマックスシリーズで新人から３年連続本塁打をマークするのは史上初。延長戦に終止符を打つ一発に「自分もビックリしましたけど、最高の形になったかなと思います」と喜びを爆発させた。

日本シリーズ進出の切符がかかる１７日の次戦に向けて、「あした勝って決めます！」と力強く宣言した。

森下のヒーローインタビューは以下。

―自分で決める気持ち

「もちろんありましたけど、ランナー一塁だったので、とにかく広げて、会場と一体となりながら、最後の攻撃にしたいなと思っていました」

―終盤以降の声援は

「鳴り物がなくなってからもすごい大きな歓声は選手に届いていた。自分にも聞こえていました。（中野）拓夢さんがヒット打った時にわっとなって、これ乗ってきたなと思ったんで、その勢いのままいきました」

―左翼席に運んだ

「内心は伸びろと思いながら走ってましたけど、フェンス直撃だとしてもたくむさんの足ならかえってきてくれるだろうと思って。自分もホームランと思っていなかったんで全力疾走していました。サヨナラホームランが自分の記憶では、初めてだったのかなと思うので、どう対応していいか分からなかったですけど、すごいうれしかったです。今日の試合、勝ちきったなという実感が湧きました」

―ここまで打率７割超え

「できすぎですけど、ピッチャー陣が頑張っている。勢いのまま、がむしゃらにやっているだけです」