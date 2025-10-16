「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神５−３ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）

阪神が延長十回、森下の２ランでサヨナラ勝ち。連勝で対戦成績を３勝０敗（リーグ優勝によりアドバンテージ１勝を含む）とし、日本シリーズ進出へ王手をかけた。

劇的な一発の瞬間、藤川監督もベンチを出てバンザイ。ナインとともに生還した森下を出迎え、両手で抱き寄せてハグした。

試合後の会見では「チーム全体が本当に我慢強く戦いながら、チャンスを作りながらいきましたけど。やっぱり最後、全国のタイガースファンも応援しているでしょうから、自分たちの計り知れないパワーが働きますね。森下すごいですね」と称賛した。

とはいえ、「個人ではなくて、みんなでつないでつないでそのシーンを迎えられますから」とも。「自分たちもしのぎがら、相手を少しずつ攻めあげていくといういう意味では、よくみんなでつないで。巳年ですから、蛇のようにゲームができたんじゃないかと思います。素晴らしいゲームでした」と攻守全員での勝利を強調した。