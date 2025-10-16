ジョー マローン ロンドン♡2025クリスマス限定コレクション登場

ジョー マローン ロンドンから2025年クリスマス限定コレクションが登場♡ テーマは“Fun and Games”、サンダルウッド＆スパイスドアプリコットやオレンジビターなど、心躍る香りを揃えました。アドベントカレンダーやフレグラントコレクションなどギフトにも最適なアイテムが、10月17日（金）よりオンライン先行、10月24日（金）より全国発売予定です♪

香りで彩る♡2025クリスマス限定フレグランス

サンダルウッド & スパイスド アプリコット コロン

オレンジ ビター コロン

ミッドナイト ムスク & アンバー コロン

ジンジャー ビスケット コロン

今年の主役は「サンダルウッド & スパイスド アプリコット コロン」30mL 12,430円／100mL 24,750円♡

温かみのあるサンダルウッドと芳醇なバニラが心を躍らせ、カルダモンとアプリコットが華やかに響き合います。

オレンジビターやジンジャービスケットなど、冬を彩る香りも揃い、特別なホリデーシーズンを演出します。

ギフトに最適♡限定コレクション＆アドベントカレンダー

フレグラント フェスティブ コレクション

アドベント カレンダー

コロン コレクション

ハンド クリーム コレクション

クラッカー

フレグラントフェスティブコレクション5本セット16,940円や、アドベントカレンダー70,950円で、クリスマスまでのカウントダウンを楽しめます♡

コロンやバス＆ボディミニサイズ、クリスマス限定の香りもセットに。ハンドクリームコレクション30mL 3本セット13,200円やクラッカー7,920円も揃い、自分用にもギフトにもぴったり。

ジョー マローン ロンドンで華やぐ♡特別なクリスマス

ジョー マローン ロンドンの2025クリスマス限定コレクションは、香りとパッケージの遊び心で、ホリデーシーズンを華やかに彩ります♡

サンダルウッド＆スパイスドアプリコットやミッドナイトムスク＆アンバーなどがあります。

また、多彩な香りが揃うフレグランスやアドベントカレンダー、ハンドクリームセットで、自分へのご褒美や大切な人へのギフトに最適です♪