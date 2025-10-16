プロ野球の福岡ソフトバンクホークスがパ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージを突破した際に行う祝勝会で、ビールかけの代わりにシャンパンなどを使うことが16日、分かった。サイバー攻撃によるアサヒグループホールディングスのシステム障害が影響しているため。

ソフトバンクは昨年CS突破後の祝勝会を開かなかったが、今年は選手会の要望で実施を予定している。だが、スポンサー企業のアサヒで身代金要求型コンピューターウイルス「ランサムウエア」によるシステム障害が9月29日に発生。工場の操業は再開しているが、品薄状態が続いている。

球団では9月27日のリーグ優勝時の祝勝会で他企業も含めて瓶ビール3000本を消費。今回はビールの使用を見合わせ、他企業のシャンパンなど約500本（750ミリリットル）で代用する予定だ。球団関係者は「ビール会社からのビールの提供状況などを踏まえた申し出により使用しないことになった」と説明した。

本拠地の福岡市のみずほペイペイドーム内では、CS期間中は在庫分で運用して通常通りにアサヒのビールを販売。10月25日開幕の日本シリーズについては「現在確認中」（球団関係者）という。（大橋昂平）