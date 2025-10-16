俳優の池田エライザさん（29）が15日、ゲームソフトの発売記念イベントに登場し、今挑戦してみたいことを明かしました。

“夜の過ごし方”について聞かれた池田さんは「あらかた家事を済ませてからゲーム、アニメの時間をとります。大体帰宅してルーティンが決まってるんですけど、家のことやって“よし、全部終わったぞ”ってやった後の自分時間が多い気がします」と明かしました。

さらに“今挑戦してみたいこと”について「海外旅行」と回答した池田さん。理由について「あまり休みを取らないんですよ。休みになっても何かしらまた自分で仕事を見つけてきちゃう癖があるので」とコメントし「ちゃんと休もうということで、1人でどこにでも行けるので“1人海外”もいいなって思っています」と語りました。

池田さんが、吉沢亮さんとお笑いコンビ・オズワルドの2人とともに登場したのは『ポケットモンスター』シリーズの最新作『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』発売記念イベントです。

（C）2025 Pokémon.

（C）1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。